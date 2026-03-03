DAX25.284 ±-0,0%Est506.138 -0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,0600 -2,0%Nas22.668 -0,9%Bitcoin56.071 +0,4%Euro1,1722 -0,5%Öl79,13 +9,1%Gold5.409 +2,5%
Heute im Fokus
Eskalation im Nahen Osten: DAX dürfte unter 25.000 Punkten starten -- Asiens Börsen mehrheitlich tiefer -- Berkshire Hathaway-Bilanz verfehlt Erwartungen -- Ölpreis, Goldpreis, Mercedes-Benz im Fokus
Top News
JPMorgan stuft Ölaktien wie Eni und TotalEnergies auf 'Overweight'
Krieg im Nahen Osten: DAX mit deutlichen Abschlägen erwartet - Fall unter 25.000-Punkte-Marke
DAX aktuell

Krieg im Nahen Osten: DAX mit deutlichen Abschlägen erwartet - Fall unter 25.000-Punkte-Marke

02.03.26 08:23 Uhr
BÖRSE AKTUELL: Montag an der Börse Frankfurt - USA und Israel führen Krieg gegen den Iran: DAX dürfte kräftig leiden | finanzen.net

Zum Auftakt der neuen Woche dürfte die Eskalation im Nahen Osten die Stimmung an den Aktienmärkten kräftig belasten. Ein neuer DAX-Rekord rückt wieder in weite Ferne.

Werte in diesem Artikel
Rohstoffe
Goldpreis
5.407,86 USD 129,97 USD 2,46%
News
Ölpreis (Brent)
79,38 USD 6,86 USD 9,46%
News
Ölpreis (WTI)
72,58 USD 5,56 USD 8,30%
News
Indizes
DAX 40
25.284,3 PKT -4,8 PKT -0,02%
Charts|News|Analysen

Vor dem Wochenende hatte sich der DAX bei 25.284,26 Punkten (-0,02 Prozent) kaum verändert aus dem Handel verabschiedet. Am Montag dürfte der deutsche Leitindex nun jedoch voraussichtlich kräftig nachgeben und wieder unter die wichtige Marke von 25.000 Punkten rutschen. In vorbörslichen Indikationen wird das Börsenbarometer zeitweise rund 1,7 Prozent tiefer erwartet.

Wer­bung

Vor dem Wochenende hatten noch einige Analysten laut "dpa-AFX" damit gerechnet, dass Anfang März erneut Bestmarken folgen könnten. Sie hielten in der Folge im März, der zudem als guter Börsenmontag gilt, sogar einen weiteren Vorstoß in Richtung 26.000 Punkte für möglich. Voraussetzung dafür wäre aber gewesen, dass geopolitische Störfaktoren ausbleiben. Doch mit der Tötung von Irans oberstem Führer Ajatollah Ali Chamenei bei amerikanisch-israelischen Luftangriffen am Wochenende ist genau ein solcher dazugekommen.

DAX-Rekord zuletzt im Januar

Am 13. Januar hatte der DAX bei 25.507,79 Punkten ein Allzeithoch markiert und damit erstmals in seiner Geschichte die Schwelle von 25.500 Punkten überschritten. Letztlich war er an diesem Tag bei 25.420,66 Zählern in den Feierabend gegangen, was einen neuen Rekord auf Schlusskursbasis bedeutete.

Krieg im Nahen Osten: Israel und USA greifen Iran an - Iran schlägt zurück

Wer­bung

Die USA und Israel haben am Samstag mit massiven Luftangriffen auf den Iran mit dem Ziel eines Machtwechsels in Teheran begonnen. Die iranischen Revolutionsgarden haben mit Angriffen auf US-Stützpunkte in der Region sowie Israels Armeehauptquartier und einen Rüstungskomplex in Tel Aviv reagiert.

Der Iran möchte nun jedoch nach Aussage von US-Präsident Donald Trump die Verhandlungen mit den USA wieder aufnehmen, nur einen Tag nach der Tötung des islamistischen Regime-Führers Ayatollah Ali Khamenei. "Sie wollen reden, und ich habe zugestimmt zu reden, also werde ich mit ihnen sprechen", sagte Trump dem US-Politikmagazin The Atlantic. Trump nannte aber keinen Zeitplan für Gespräche, gab allerdings an, dass einige der iranischen Offiziellen, die zuvor an Gesprächen mit den USA beteiligt waren, nun tot sind.

Ölpreise mit kräftigem Anstieg

Größte direkte wirtschaftliche Folge der Eskalation im Nahen Osten dürften kurz- und mittelfristig höhere Ölpreise sein. In den ersten Handelsminuten der Woche legten diese zweistellig zu. Wegen der Angriffe der Vereinigten Staaten und Israels auf den Iran könnten in nächster Zeit Liefermengen aus der ölreichen Islamischen Republik wegfallen. Ein weitaus wichtigerer Faktor für das Risiko steigender Ölpreise ist jedoch die Lage an der Straße von Hormus.

Wer­bung

Die Ölpreise könnten kurzfristig weiter steigen, so Norbert Rucker von Julius Bär laut "Dow Jones Newswires". Die Auswirkungen des Nahost-Konflikts auf die Weltwirtschaft hingen vom Öl- und Gasfluss durch die Straße von Hormus ab, so der Leiter für Volkswirtschaft und Next Generation Research. "In den kommenden Wochen ist unser Basisszenario das übliche Muster eines kurzlebigen, aber diesmal intensiveren Öl- und Gaspreisanstiegs", so Rucker.

Für den Goldpreis als "sicheren Hafen" geht es mit den Angriffen auf den Iran ebenfalls nach oben. "Gold bleibt der deutlichste Gradmesser für die Angst der Anleger", schreibt Josh Gilbert von eToro.

Redaktion finanzen.net / dpa-AFX / Dow Jones Newswires

Bildquellen: thodonal88 / Shutterstock.com, Pavel Ignatov / Shutterstock.com

