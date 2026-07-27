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DAX aktuell

Lage in Nahost weiter unklar: DAX bleibt mit Gewinnen auf Rekordkurs

Lage in Nahost weiter unklar: DAX bleibt mit Gewinnen auf Rekordkurs

Der DAX rückt am Donnerstag angesichts guter Vorgaben von den asiatischen Börsen wieder näher an seinen Rekord vom Vortag heran.

Werte in diesem Artikel
Rohstoffe
Ölpreis (Brent)
88.30 USD -0.68 USD -0.76 %
News
Ölpreis (WTI)
82.10 USD -1.17 USD -1.41 %
News
Indizes
DAX 40
26,418.60 EUR 87.53 EUR 0.33 %
News | Analysen
SDAX
18,633.26 EUR 130.62 EUR 0.71 %
News | Analysen

Am Donnerstag zeigte sich der DAX zur Eröffnung des XETRA-Haupthandels 0,4 Prozent höher bei 26.437,35 Punkten und verbleibt im Anschluss auf annähernd diesem Niveau im Plus. Damit nimmt er Kurs auf das jüngste Allzeithoch von gestern bei 26.573,60 Zählern.

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Erholung in Asien gibt Richtung vor - Ölpreise korrigieren

Nachdem es zur Wochennmmitte beim deutschen Leitindex zu Gewinnmitnahmen gekommen war, dürfte am Donnerstag die gute Stimmung aus Asien auch auf den deutschen Markt überschwappen. Der südkoreanische KOSPI und der japanische Nikkei 225 bleiben auf Erholungskurs.

Gleichzeitig korrigieren die Ölpreise etwas. Dabei bleibt die Lage in Nahost allerdings weiter unklar. Der Iran widersprach zuletzt wiederholt getätigten Aussagen von US-Präsident Trump, wonach die USA die Kontrolle über die Straße von Hormus hätten.

Straße von Hormus bleibt laut Iran blockiert

Der Iran hat Äußerungen von Präsident Donald Trump widersprochen, wonach die USA die Kontrolle über die Straße von Hormus hätten. Die wiederholten Behauptungen und Posts von US-Amtsträgern zur Aufhebung der Blockade der Straße von Hormus änderten nichts an der Realität, erklärte Irans neue Behörde für die Meerenge (PGSA) auf der Plattform X. "Die Straße von Hormus bleibt blockiert und wird erst wieder geöffnet, wenn die Bedingungen des Irans akzeptiert werden."

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Indexänderung im SDAX

Mit Handelsbeginn tritt heute eine Indexänderung im SDAX in Kraft: Der Raumfahrtkonzern OHB steigt in den Kleinstwerteindex auf. Er ersetzt dort den Stahlhändler Klöckner & Co., der nach der Übernahme durch Worthington Steel von der Börse genommen wurde.

DAX-Rekord im Fokus

Am Dienstag hatte der DAX zuletzt einen Rekord auf Schlusskursbasis verzeichnet, als er bei 26.391,42 Zählern aus der Sitzung gegangen war.

Carolin Ludwig, Melanie Schürmann, Redaktion finanzen.net mit Material von dpa-AFX

Bildquellen: DANIEL ROLAND/AFP/Getty Images, PhotoSTS / Shutterstock.com