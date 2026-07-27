Lage in Nahost weiter unklar: DAX bleibt mit Gewinnen auf Rekordkurs

DAX aktuell

13.08.26 09:41 Uhr

Der DAX rückt am Donnerstag angesichts guter Vorgaben von den asiatischen Börsen wieder näher an seinen Rekord vom Vortag heran.

• Der Iran bestätigt die Blockade der Straße von Hormus und fordert die Akzeptanz seiner Bedingungen, während im SDAX eine Indexänderung mit OHB statt Klöckner & Co. in Kraft tritt.

• Die positive Stimmung aus Asien könnte den deutschen Markt weiter antreiben, während die Ölpreise aufgrund der Unsicherheit in Nahost leicht korrigieren.

• Der DAX schloss am Mittwoch leicht im Minus bei 26.331,07 Punkten, nachdem er ein neues Allzeithoch bei 26.573,60 Punkten erreicht hatte, mit Blick auf mögliche Gewinne am Donnerstag.

Am Donnerstag zeigte sich der DAX zur Eröffnung des XETRA-Haupthandels 0,4 Prozent höher bei 26.437,35 Punkten und verbleibt im Anschluss auf annähernd diesem Niveau im Plus. Damit nimmt er Kurs auf das jüngste Allzeithoch von gestern bei 26.573,60 Zählern.

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Erholung in Asien gibt Richtung vor - Ölpreise korrigieren

Nachdem es zur Wochennmmitte beim deutschen Leitindex zu Gewinnmitnahmen gekommen war, dürfte am Donnerstag die gute Stimmung aus Asien auch auf den deutschen Markt überschwappen. Der südkoreanische KOSPI und der japanische Nikkei 225 bleiben auf Erholungskurs.

Gleichzeitig korrigieren die Ölpreise etwas. Dabei bleibt die Lage in Nahost allerdings weiter unklar. Der Iran widersprach zuletzt wiederholt getätigten Aussagen von US-Präsident Trump, wonach die USA die Kontrolle über die Straße von Hormus hätten.

Straße von Hormus bleibt laut Iran blockiert

Der Iran hat Äußerungen von Präsident Donald Trump widersprochen, wonach die USA die Kontrolle über die Straße von Hormus hätten. Die wiederholten Behauptungen und Posts von US-Amtsträgern zur Aufhebung der Blockade der Straße von Hormus änderten nichts an der Realität, erklärte Irans neue Behörde für die Meerenge (PGSA) auf der Plattform X. "Die Straße von Hormus bleibt blockiert und wird erst wieder geöffnet, wenn die Bedingungen des Irans akzeptiert werden."

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Indexänderung im SDAX

Mit Handelsbeginn tritt heute eine Indexänderung im SDAX in Kraft: Der Raumfahrtkonzern OHB steigt in den Kleinstwerteindex auf. Er ersetzt dort den Stahlhändler Klöckner & Co., der nach der Übernahme durch Worthington Steel von der Börse genommen wurde.

DAX-Rekord im Fokus

Am Dienstag hatte der DAX zuletzt einen Rekord auf Schlusskursbasis verzeichnet, als er bei 26.391,42 Zählern aus der Sitzung gegangen war.

Carolin Ludwig, Melanie Schürmann, Redaktion finanzen.net mit Material von dpa-AFX