Lage in Nahost weiter unklar: DAX unterbricht Rekordkurs - kleine Abschläge

DAX aktuell

13.08.26 17:43 Uhr

Der DAX rückte am Donnerstag zeitweise wieder näher an seinen Rekord vom Vortag heran, dann verließ Anleger jedoch wieder der Mut.

• Der Iran bestätigt die Blockade der Straße von Hormus und fordert die Akzeptanz seiner Bedingungen, während im SDAX eine Indexänderung mit OHB statt Klöckner & Co. in Kraft tritt.

• Die positive Stimmung aus Asien könnte den deutschen Markt weiter antreiben, während die Ölpreise aufgrund der Unsicherheit in Nahost leicht korrigieren.

• Der DAX schloss am Mittwoch leicht im Minus bei 26.331,07 Punkten, nachdem er ein neues Allzeithoch bei 26.573,60 Punkten erreicht hatte, mit Blick auf mögliche Gewinne am Donnerstag.

Am Donnerstag zeigte sich der DAX zur Eröffnung des XETRA-Haupthandels 0,4 Prozent höher bei 26.437,35 Punkten und baute die Gewinne zeitweise noch aus. Schlussendlich nahmen Anleger wie bereits am Vortag dann Gewinne mit. So stand zum Handelsende noch ein kleines Minus von 0,12 Prozent auf 26.299,74 Punkte an der Tafel.

Werbung

Am Markt hieß es, gepaart mit den schwachen Arbeitsmarktdaten der Vorwoche gebe eine gesunkene Inflationsrate der US-Notenbank mehr Spielraum, ihre Geldpolitik beizubehalten. Solange von der Zinsseite kein neuer Gegenwind komme, spreche wenig dafür, dass Aktienkäufer plötzlich den Rückzug antreten.

Erholung in Asien gibt Richtung vor - Ölpreise korrigieren

Nachdem es zur Wochenmitte beim deutschen Leitindex zu Gewinnmitnahmen gekommen war, schwappte am Donnerstag die gute Stimmung aus Asien kurzweilig auch auf den deutschen Markt über. Der südkoreanische KOSPI und der japanische Nikkei 225 blieben auf Erholungskurs.

Gleichzeitig korrigieren die Ölpreise etwas. Dabei bleibt die Lage in Nahost allerdings weiter unklar. Der Iran widersprach zuletzt wiederholt getätigten Aussagen von US-Präsident Trump, wonach die USA die Kontrolle über die Straße von Hormus hätten.

Werbung

Straße von Hormus bleibt laut Iran blockiert

Der Iran hat Äußerungen von Präsident Donald Trump widersprochen, wonach die USA die Kontrolle über die Straße von Hormus hätten. Die wiederholten Behauptungen und Posts von US-Amtsträgern zur Aufhebung der Blockade der Straße von Hormus änderten nichts an der Realität, erklärte Irans neue Behörde für die Meerenge (PGSA) auf der Plattform X. "Die Straße von Hormus bleibt blockiert und wird erst wieder geöffnet, wenn die Bedingungen des Irans akzeptiert werden."

Indexänderung im SDAX

Mit Handelsbeginn trat heute eine Indexänderung im SDAX in Kraft: Der Raumfahrtkonzern OHB steigt in den Kleinstwerteindex auf. Er ersetzt dort den Stahlhändler Klöckner & Co., der nach der Übernahme durch Worthington Steel von der Börse genommen wurde.

DAX-Rekord im Fokus

Am Dienstag hatte der DAX zuletzt einen Rekord auf Schlusskursbasis verzeichnet, als er bei 26.391,42 Zählern aus der Sitzung gegangen war. Das letzte Allzeithoch auf Intraday-Basis erreichte er bei 26.573,60 Punkten am Mittwoch.

Werbung

Carolin Ludwig, Melanie Schürmann, Alexandra Hesse, Redaktion finanzen.net mit Material von dpa-AFX