DAX23.447 -0,6%Est505.717 -0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,5700 +0,9%Nas22.105 -0,9%Bitcoin64.579 +1,6%Euro1,1428 ±0,0%Öl104,4 +0,5%Gold5.028 +0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Lufthansa 823212 Rheinmetall 703000 Siemens Energy ENER6Y NVIDIA 918422 Allianz 840400 SAP 716460 Microsoft 870747 Volkswagen (VW) vz. 766403 Deutsche Telekom 555750 Shell (ex Royal Dutch Shell) A3C99G DroneShield A2DMAA TUI TUAG50 ExxonMobil 852549 BioNTech (ADRs) A2PSR2 Deutsche Bank 514000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Asiens Börsen uneins -- Meta offenbar vor massivem Stellenabbau -- Daimler Truck startet Aktienrückkaufprogramm
Top News
Interview mit Finanzjournalistin und Moderatorin Jessica Schwarzer Interview mit Finanzjournalistin und Moderatorin Jessica Schwarzer
Leichte Entspannung am Ölmarkt dürfte am Montag stützen: DAX vor stabilem Wochenauftakt Leichte Entspannung am Ölmarkt dürfte am Montag stützen: DAX vor stabilem Wochenauftakt
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
DAX aktuell

Leichte Entspannung am Ölmarkt dürfte am Montag stützen: DAX vor stabilem Wochenauftakt

16.03.26 07:16 Uhr
BÖRSE AKTUELL: Montag an der Börse Frankfurt - DAX bei stabilen Ölpreisen mit wenig Bewegung erwartet | finanzen.net

Mit Start in die neue Woche dürfte der DAX sich einmal mehr an einer Stabilisierung versuchen. Die Lage am Ölmarkt dürfte dabei stützen.

Werte in diesem Artikel
Rohstoffe
Goldpreis
5.028,46 USD 6,69 USD 0,13%
News
Ölpreis (Brent)
104,60 USD 0,71 USD 0,68%
News
Ölpreis (WTI)
99,35 USD 0,64 USD 0,65%
News
Indizes
DAX 40
23.447,3 PKT -142,4 PKT -0,60%
Charts|News|Analysen

Der DAX hatte am Freitag mit einem Minus von 0,6 Prozent bei 23.447,29 Punkten geschlossen. Für den Montag deuten sich nun stabile Notierungen an.

Wer­bung

Hiobsbotschaften vom Ölmarkt bleiben zunächs aus

Anders als an den vorangegangenen zwei Montagen erwarten die Anleger nach dem Wochenende keine neuen Hiobsbotschaften.

Vor einer Woche war der Energiemarkt in regelrechte Panik geraten. Der Ölpreis für ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent war mit fast 120 Dollar noch auf den höchsten Stand seit 2022 geschossen. Dies hatte den DAX auf sein bisheriges Tief seit Kriegsausbruch bei 22.927 Punkten zurückgeworfen.

Aktuell kostet Brent rund 105 Dollar je Barrel und damit nur moderat mehr als vor dem Wochenende. Für den Aktienmarkt sind die Öl- und Gaspreise als Gradmesser für Konjunktur- und Inflationssorgen weiter das Zünglein an der Waage. Besonders im Fokus stehen alle Nachrichten über den wichtigsten Versorgungsweg, die Straße von Hormus, die vom Iran faktisch blockiert ist.

Wer­bung

Der Anlagestratege Mislav Matejka von JPMorgan beobachtet seit dem vergangenen Montag eine gewisse "Stimmungskapitulation". Viele Experten rechneten inzwischen mit einem doch längeren Krieg und neuen Ölpreis-Spitzen mit Parallelen zum Jahr 2022. Wer jetzt verkaufe, riskiere, auf dem falschen Fuß erwischt zu werden, so Matejka.

Ein letztes reinigendes Gewitter könnte vielleicht mit einem Ölpreis von 120 bis 130 Dollar korrelieren und dann rasch vorüberziehen. Der Experte glaubt nicht, dass die Notenbanken der geopolitisch getriebenen Ölpreis-Inflation mit Zinserhöhungen gegensteuern, wie sie zuletzt am Markt eingepreist worden seien.

DAX-Rekord zuletzt im Januar

Am 13. Januar hatte der DAX bei 25.507,79 Punkten ein Allzeithoch markiert und damit erstmals in seiner Geschichte die Schwelle von 25.500 Punkten überschritten. Letztlich war er an diesem Tag bei 25.420,66 Zählern in den Feierabend gegangen, was einen neuen Rekord auf Schlusskursbasis bedeutete.

Redaktion finanzen.net / dpa-AFX

Bildquellen: Julian Mezger für Finanzen Verlag, Stonel / Shutterstock.com

Mehr zum Thema DAX 40

07:16Leichte Entspannung am Ölmarkt dürfte am Montag stützen: DAX vor stabilem Wochenauftakt
06:41DAX-FLASH: Stabiler Wochenstart erwartet - Brent-Ölpreis kaum gestiegen
06:39Airbus will mit Erhöhung des maximalen Startgewichts mit A400 M bei Saudi-Arabien punkten
06:34Spirit Airlines gibt fast alle Airbus A320neo und A321neo ab
06:30Zum Börsenstart über das Wichtigste informiert: Entdecken Sie hier den kostenfreien ideas Daily-Newsletter!
06:30Zum Börsenstart über das Wichtigste informiert: Entdecken Sie hier den kostenfreien ideas Daily-Newsletter!
06:30Zum Börsenstart über das Wichtigste informiert: Entdecken Sie hier den kostenfreien ideas Daily-Newsletter!
06:30Zum Börsenstart über das Wichtigste informiert: Entdecken Sie hier den kostenfreien ideas Daily-Newsletter!
mehr