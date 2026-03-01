DAX23.447 -0,6%Est505.717 -0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,8200 +3,5%Nas22.105 -0,9%Bitcoin64.477 +1,4%Euro1,1433 +0,1%Öl105,8 +1,9%Gold4.999 -0,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Siemens Energy ENER6Y Lufthansa 823212 NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA Commerzbank CBK100 Allianz 840400 SAP 716460 Deutsche Telekom 555750 BYD A0M4W9 Volkswagen (VW) vz. 766403 Shell (ex Royal Dutch Shell) A3C99G Deutsche Bank 514000 Microsoft 870747 TUI TUAG50
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX startet wenig bewegt -- Asiens Börsen uneins -- Meta offenbar vor massivem Stellenabbau -- Daimler Truck startet Aktienrückkaufprogramm -- BYD, Commerzbank, Kryptos im Fokus
Top News
Auf dem Verkaufszettel: Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen Auf dem Verkaufszettel: Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Leichte Entspannung am Ölmarkt stützt: DAX mit stabilem Wochenauftakt Leichte Entspannung am Ölmarkt stützt: DAX mit stabilem Wochenauftakt
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
DAX aktuell

Leichte Entspannung am Ölmarkt stützt: DAX mit stabilem Wochenauftakt

16.03.26 09:03 Uhr
BÖRSE AKTUELL: Montag an der Börse Frankfurt - DAX bei stabilen Ölpreisen mit wenig Bewegung | finanzen.net

Mit dem Start in die neue Woche versucht sich der DAX einmal mehr an einer Stabilisierung. Die Lage am Ölmarkt stützt dabei.

Werte in diesem Artikel
Rohstoffe
Goldpreis
4.993,16 USD -28,61 USD -0,57%
News
Ölpreis (Brent)
105,83 USD 1,94 USD 1,87%
News
Ölpreis (WTI)
100,80 USD 2,09 USD 2,12%
News
Indizes
DAX 40
23.447,3 PKT -142,4 PKT -0,60%
Charts|News|Analysen

Der DAX beginnt die Woche mit einem knappen Plus von 0,14 Prozent bei 23.480,50 Punkten.

Wer­bung

Hiobsbotschaften vom Ölmarkt bleiben zunächst aus

Anders als an den vorangegangenen zwei Montagen erwarten die Anleger nach dem Wochenende keine neuen Hiobsbotschaften.

Vor einer Woche war der Energiemarkt in regelrechte Panik geraten. Der Ölpreis für ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent war mit fast 120 Dollar noch auf den höchsten Stand seit 2022 geschossen. Dies hatte den DAX auf sein bisheriges Tief seit Kriegsausbruch bei 22.927 Punkten zurückgeworfen.

Aktuell kostet Brent rund 105 Dollar je Barrel und damit nur moderat mehr als vor dem Wochenende. Für den Aktienmarkt sind die Öl- und Gaspreise als Gradmesser für Konjunktur- und Inflationssorgen weiter das Zünglein an der Waage. Besonders im Fokus stehen alle Nachrichten über den wichtigsten Versorgungsweg, die Straße von Hormus, die vom Iran faktisch blockiert ist.

Wer­bung

Der Anlagestratege Mislav Matejka von JPMorgan beobachtet seit dem vergangenen Montag eine gewisse "Stimmungskapitulation". Viele Experten rechneten inzwischen mit einem doch längeren Krieg und neuen Ölpreis-Spitzen mit Parallelen zum Jahr 2022. Wer jetzt verkaufe, riskiere, auf dem falschen Fuß erwischt zu werden, so Matejka.

Ein letztes reinigendes Gewitter könnte vielleicht mit einem Ölpreis von 120 bis 130 Dollar korrelieren und dann rasch vorüberziehen. Der Experte glaubt nicht, dass die Notenbanken der geopolitisch getriebenen Ölpreis-Inflation mit Zinserhöhungen gegensteuern, wie sie zuletzt am Markt eingepreist worden seien.

DAX-Rekord zuletzt im Januar

Am 13. Januar hatte der DAX bei 25.507,79 Punkten ein Allzeithoch markiert und damit erstmals in seiner Geschichte die Schwelle von 25.500 Punkten überschritten. Letztlich war er an diesem Tag bei 25.420,66 Zählern in den Feierabend gegangen, was einen neuen Rekord auf Schlusskursbasis bedeutete.

Wer­bung

Redaktion finanzen.net / dpa-AFX / Dow Jones Newswires

Bildquellen: Julian Mezger für Finanzen Verlag, Stonel / Shutterstock.com