DAX aktuell

Der deutsche Leitindex dürfte nach dem gestrigen Rücksetzer wieder leichte Gewinne verbuchen. Das Rekordhoch von Mitte Januar rückt damit in Reichweite.

Der DAX verließ den Dienstagshandel letztlich 0,8 Prozent tiefer bei 25.184,89 Punkten. Am Mittwoch zeichnen sich vorbörslich Gewinne ab.

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In den Vereinigten Staaten erreichten die Indizes S&P 500 und NASDAQ 100 am Dienstagabend, getrieben von der KI-Rally, bereits neuerliche Höchststände. Sie befinden sich bereits seit Mitte April wieder auf Rekordjagd. Der Dow Jones Industrial hatte lange Zeit hinterhergehinkt, aber am vergangenen Freitag ebenfalls ein Rekordhoch erreicht. Am Dienstag gab er nach der feiertagsbedingten Handelspause am Montag allerdings leicht nach.

In Asien ist das Bild am Morgen durchwachsen - mit deutlichen Kursgewinnen in Japan und Südkorea, aber Abgaben in China. Die Ölpreise geben nach ihrem Anstieg vom Dienstag wieder etwas nach. Die Anleger setzen weiter auf einen Erfolg der Verhandlungen zwischen den USA und dem Iran über ein nachhaltiges Ende des Kriegs.

DAX-Rekord zuletzt im Januar

Der Abstand zum Rekordniveau wird am deutschen Aktienmarkt wieder kleiner. Am 13. Januar hatte der DAX bei 25.507,79 Punkten ein Allzeithoch markiert. Letztlich war er an diesem Tag bei 25.420,66 Zählern aus dem Handel gegangen, was zudem einen Rekord auf Schlusskursbasis bedeutete.

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Martina Köhler, Melanie Schürmann, Redaktion finanzen.net mit Material von dpa-AFX