DAX aktuell

Nach dem positiven Wochenstart zeichnen sich beim deutschen Leitindex am Dienstag etwas tiefere Kurse ab. Die Verluste dürften sich aber in Grenzen halten.

Der DAX beendete den Montagshandel mit einem Aufschlag von 1,05 Prozent bei 24.894,01 Stellen, nachdem er im Handelsverlauf zeitweise über der 25.000er-Marke notiert hatte. Am Dienstag werden leichte Verluste erwartet: In vorbörslichen Indikationen zeigt sich das deutsche Börsenbarometer zeitweise um 0,2 Prozent tiefer bei 24.855 Punkten. Die 25.000-Punkte-Schwelle dürfte somit in greifbarer Nähe bleiben. Nun gilt es für den DAX jedoch, zunächst die 21-Tage-Linie bei derzeit 24.785 Punkten zu verteidigen.

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Noch viele offene Fragen nach Iran-Deal

Nach wochenlangen Verhandlungen haben sich die USA und der Iran auf ein Abkommen verständigt, doch über dessen Inhalt ist noch nicht viel bekannt. Viele Stimmen bewerteten den Deal als Zwischenschritt in einem diplomatischen Prozess mit noch vielen Hürden - vor allem angesichts des tiefen Misstrauens auf beiden Seiten. Als ein Stolperstein gilt die Entwicklung im Libanon. Die israelische Armee wird sich laut Verteidigungsminister Israel Katz vorerst nicht aus den besetzten Gebieten im Südlibanon zurückziehen.

Christopher Dembik, Senior Investment Manager bei Pictet Asset Management, bezeichnete es zudem als fraglich, ob die Straße von Hormus wieder vollständig öffne. Trump habe keine gute Erfolgsbilanz bei dauerhaften Abkommen im Nahen Osten, daher bestehe das Risiko, dass die Spannungen im Sommer wieder steigen, sagte er.

Wichtige Ereignisse im Wochenverlauf werfen bereits Schatten voraus

Mit dem Leitzinsentscheid der US-Notenbank am Mittwoch und dem großen Verfallstermin an den Terminbörsen am Freitag fällt eine Trendprognose zunächst schwer. Die US-Notenbank dürfte auf ihrer Sitzung am Mittwoch zwar das aktuelle Zinsniveau nur bestätigen, umso spannender wird der geldpolitische Ausblick. In der Zwischenzeit wird eine Zinserhöhung im laufenden Jahr nicht mehr vollständig eingepreist - ein wichtiger Grund für die jüngste Erholung an den Börsen. Die aktuelle Sitzung wird auch der erste Auftritt des neuen Fed-Präsidenten Kevin Warsh. US-Präsident Donald Trump hat diesen eingesetzt, um rasch Zinssenkungen durchzusetzen. Diesem Wunsch dürfte Warsh nicht so schnell folgen. Ein Zünglein an der Waage der Marktstimmung bleibt auch der weitere Erfolg der SpaceX-Aktien.

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SpaceX heizt Tech-Rally weiter an

Der Rekord-Börsengang des Weltraum- und KI-Konzerns von Elon Musk ist bisher ein Erfolg: Die Papiere liefen am Vorabend in den USA bis auf 193 US-Dollar und kletterten damit rund 43 Prozent über ihr Ausgabeniveau von 135 US-Dollar. Damit stieg der Börsenwert von SpaceX in den ersten beiden Handelstagen um rund 750 Milliarden US-Dollar auf etwas mehr als 2,6 Billionen US-Dollar.

Dabei litten andere Tech-Größen nicht unter Mittelabflüssen - im Gegenteil: So sprangen Marvell und Micron zweistellig an, letztere auf ein Rekordhoch.

DAX-Rekord zuletzt im Januar

Der Abstand zum Rekordniveau bleibt für den deutschen Aktienmarkt derzeit im Fokus. Am 13. Januar hatte der DAX bei 25.507,79 Punkten ein Allzeithoch markiert. Letztlich war er an diesem Tag bei 25.420,66 Zählern aus dem Handel gegangen, was zudem einen Rekord auf Schlusskursbasis bedeutete.

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Carolin Ludwig, Redaktion finanzen.net mit Material von dpa-AFX und Dow Jones Newswires