Maue Vorgaben und getrübte Nahost-Aussichten: DAX dürfte Abstand zum Rekordhoch vergrößern

DAX aktuell

18.08.26 08:17 Uhr

Der deutsche Leitindex dürfte sich auch am Dienstag weiterhin schwer damit tun, an sein Rekordhoch aus der Vorwoche anzuknüpfen.

• Trotz der Unsicherheiten im Nahost-Krieg und steigender Ölpreise konnte der DAX seit März um mehr als ein Fünftel steigen und das Jahresplus auf knapp acht Prozent erhöhen.

• Der DAX startete mit einem Anstieg von 0,19 % bei 26.490,30 Punkten und schwankte anschließend um die Nulllinie.

Am Montag hatte der DAX mit einem Minus von 0,38 Prozent bei 26.338,61 Punkten geschlossen und auch am Dienstag dürften sich die Verluste fortsetzen: Der deutsche Leitindex wird in vorbörslichen Indikationen zeitweise um 0,3 Prozent tiefer bei 26.250 Punkten gesehen.

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DAX-Rekorde im Fokus

Seit dem vergangenen Mittwoch gab es keine neuen Höchststände, es kam aber auch nicht zu nennenswerten Gewinnmitnahmen. Am Mittwoch der vergangenen Woche hatte der DAX zuletzt ein Allzeithoch auf Intraday-Basis verzeichnet, als er bis auf 26.573,60 Zähler stieg. Am Freitag erreichte er zum Handelsende bei 26.440,31 Punkten eine neue Bestmarke auf Schlusskursbasis.

Steigende Ölpreise belasten

Am Dienstag sprechen nun maue Vorgaben aus Asien für einen schwächeren Start. Vor allem der japanische Nikkei 225 gibt nach seiner jüngsten Erholung wieder deutlicher nach. Hier warten die Anleger seit Juni auf frische Rekorde. Marktexperte Stephen Innes verweist auf steigende Ölpreise und Anleiherenditen als Belastung für den Aktienmarkt, während sich die erhoffte Lösung im Nahost-Krieg weiterhin nicht abzeichnet.

Düstere Aussichten für Frieden im Nahen Osten

US-Präsident Donald Trump sagte Berichten zufolge, er habe es nicht eilig, den Krieg mit dem Iran zu beenden. Zudem kündigte er eine Übernahme der für den Ölhandel wichtigen Straße von Hormus an. Am Montag drohte er dem Oman, der bislang keine aktive Kriegspartei ist. "Wenn der Oman uns in die Quere kommt, werden wir sie in Grund und Boden bombardieren", sagte Trump dem Sender Fox News. Das Sultanat soll derzeit mit dem Iran klären, wie künftig die Schifffahrt durch die Straße von Hormus geregelt sein soll - bisher ohne Einigung.

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Unterdessen sind die Kämpfe im Libanon erneut aufgeflammt. Das israelische Militär bestätigte Luftangriffe auf die Hisbollah-Infrastruktur als Vergeltung für einen Angriff der Hisbollah auf eine von Israel als "Sicherheitszone" bezeichnete Zone im Südlibanon. Dies ist die schwerste Eskalation des Konflikts seit dem im Juni letzten Jahres unter Vermittlung der USA geschlossenen Rahmenabkommens.

Carolin Ludwig, Claudia Stephan, Redaktion finanzen.net mit Material von dpa-AFX und Dow Jones Newswires