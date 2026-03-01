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Möglicher Friedensplan für Nahost könnte DAX zum Start am Mittwoch antreiben

25.03.26 07:16 Uhr
BÖRSE AKTUELL: Mittwoch an der Börse Frankfurt - Gerüchte über mögliche Deeskalation in Nahost - DAX mit Gewinnen erwartet | finanzen.net

Angesichts einer möglichen Deeskalation im Nahen Osten zeichen sich für den deutschen Aktienmarkt am Mittwoch Startgewinne ab.

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Charts|News|Analysen

Am Dienstag war der DAX nach einem erneut volatilen Handelstaf 0,07 Prozent schwächer bei 22.636,91 Punkten aus dem Handel gegangen.

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Zur Wochenmitte könnte sich die Anlegerstimmung unterdessen entscheidend bessern: Die US-Regierung hat Medienberichten zufolge einen 15-Punkte-Plan zur Beendigung des Iran-Krieges vorgelegt.

Wende im Iran-Krieg?

Die US-Regierung hat den Machthabern in Teheran Medienberichten zufolge einen 15 Punkte umfassenden Plan zur Beendigung des Iran-Kriegs unterbreitet. Der Broker IG taxierte den DAX daraufhin zwei Stunden vor dem XETRA-Start gut ein Prozent höher bei 22.900 Punkten.

Pakistan habe den Vorschlag an den Iran weitergereicht, berichteten US-Medien wie das Portal "Axios" und die "New York Times". Der Plan verlangt der Führung in Teheran demnach große Zugeständnisse ab. Gleichzeitig ordnete die US-Regierung Medienberichten zufolge die Verlegung Tausender Soldaten einer Luftlandedivision in den Nahen Osten an.

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Ölpreis fällt wieder unter 100 Dollar

An den Energiemärkten fiel der Brent-Ölpreis wieder unter die Marke von 100 US-Dollar. Die asiatisch-pazifischen Aktienbörsen meldeten teils kräftige Kursgewinne. Marktanalyst Stephen Innes von SPI Asset Management sprach von "Licht am Ende des Tunnels". Am Ölmarkt rechne man gegenwärtig nicht mehr mit dem schlimmsten Fall. Die Gemengelage an den Finanzmärkten bleibe jedoch "fragil und von Nachrichten getrieben".

CLaudia Stephan, Redaktion finanzen.net mit Material von dpa-AFX und Dow Jones Newswires

Bildquellen: Julian Mezger für Finanzen Verlag, viewimage / Shutterstock.com

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