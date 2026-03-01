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Möglicher Friedensplan für Nahost treibt DAX am Mittwoch an - 23.000-Punkte-Marke bleibt umkämpft

25.03.26 18:39 Uhr
BÖRSE AKTUELL: Mittwoch an der Börse Frankfurt - Gerüchte über mögliche Deeskalation in Nahost - DAX verbucht letztlich Gewinne | finanzen.net

Angesichts einer möglichen Deeskalation im Nahen Osten verbuchte der deutsche Aktienmarkt am Mittwoch Gewinne und konnte eine wichtige Marke überspringen. Allerdings nur zeitweise.

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Der DAX eröffnete die Sitzung mit einem Aufschlag von 1,44 Prozent bei 22.961,89 Punkten. Danach legte er weiter zu und konnte damit zeitweise die psychologisch wichtige 23.000er-Hürde wieder überschreiten. Letztlich ging es 1,41 Prozent auf 22.957,08 Zähler nach oben.

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Zur Wochenmitte verbesserte sich die Anlegerstimmung entscheidend: Die US-Regierung hat Medienberichten zufolge einen 15-Punkte-Plan zur Beendigung des Iran-Krieges vorgelegt. Gleichzeitig hatte US-Präsident Trump erklärt, dass der Iran angeblich "unbedingt einen Deal abschließen" wolle. Der Ölpreis als momentan wichtigster Gradmesser der Anlegersorgen reagierte für den Markt positiv.

Wende im Iran-Krieg?

Die US-Regierung hat den Machthabern in Teheran Medienberichten zufolge einen 15 Punkte umfassenden Plan zur Beendigung des Iran-Kriegs unterbreitet.

Pakistan habe den Vorschlag an den Iran weitergereicht, berichteten US-Medien wie das Portal "Axios" und die "New York Times". Der Plan verlangt der Führung in Teheran demnach große Zugeständnisse ab. Gleichzeitig ordnete die US-Regierung Medienberichten zufolge die Verlegung Tausender Soldaten einer Luftlandedivision in den Nahen Osten an. Indes hat die iranische Militärführung jedoch jegliche Verhandlungen dementiert.

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Ölpreis fällt wieder unter 100 US-Dollar

An den Energiemärkten fiel der Brent-Ölpreis wieder unter die Marke von 100 US-Dollar. Die asiatisch-pazifischen Aktienbörsen meldeten teils kräftige Kursgewinne. Marktanalyst Stephen Innes von SPI Asset Management sprach von "Licht am Ende des Tunnels". Am Ölmarkt rechne man gegenwärtig nicht mehr mit dem schlimmsten Fall. Die Gemengelage an den Finanzmärkten bleibe jedoch "fragil und von Nachrichten getrieben". Im Laufe des Krieges war er mit fast 120 Dollar auch schon auf ein Hoch seit 2022 geklettert.

Widersprüchliche Signale: Anleger in Alarmbereitschaft

Die Anleger sind zunehmend an widersprüchliche Signale von den Finanzmärkten gewöhnt. Nach einem Ultimatum des US-Präsidenten am Wochenende war der DAX am Montag mit 21.863 Punkten zeitweise noch auf einen Tiefststand seit April 2025 abgesackt. Nach einer Kurznachricht von Donald Trump am Montagmittag auf seiner Plattform Truth Social über gute Verhandlungen mit dem Regime in Iran war er dann in der Spitze bis auf 23.178 Punkte nach oben geschossen. Die Experten der Helaba sprachen von einem Wechselbad zwischen Phasen der Zuversicht und des Optimismus und Zeiten der Ernüchterung und Unsicherheit.

Claudia Stephan, Melanie Schürmann, Alexandra Hesse, Martina Köhler, Redaktion finanzen.net mit Material von dpa-AFX und Dow Jones Newswires

Bildquellen: Pavel Ignatov / Shutterstock.com, Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

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