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Möglicher Friedensplan für Nahost treibt DAX am Mittwoch an - 23.000er-Marke erreicht

25.03.26 09:48 Uhr
BÖRSE AKTUELL: Mittwoch an der Börse Frankfurt - Gerüchte über mögliche Deeskalation in Nahost - DAX verbucht Gewinne | finanzen.net

Angesichts einer möglichen Deeskalation im Nahen Osten verbucht der deutsche Aktienmarkt am Mittwoch Gewinne und kann eine wichtige Marke überspringen.

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Der DAX eröffnete die Sitzung mit einem Aufschlag von 1,44 Prozent bei 22.961,89 Punkten. Danach legt er weiter zu und kann damit die psychologisch wichtige 23.000er-Hürde wieder überschreiten.

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Zur Wochenmitte verbessert sich die Anlegerstimmung unterdessen entscheidend: Die US-Regierung hat Medienberichten zufolge einen 15-Punkte-Plan zur Beendigung des Iran-Krieges vorgelegt.

Wende im Iran-Krieg?

Die US-Regierung hat den Machthabern in Teheran Medienberichten zufolge einen 15 Punkte umfassenden Plan zur Beendigung des Iran-Kriegs unterbreitet.

Pakistan habe den Vorschlag an den Iran weitergereicht, berichteten US-Medien wie das Portal "Axios" und die "New York Times". Der Plan verlangt der Führung in Teheran demnach große Zugeständnisse ab. Gleichzeitig ordnete die US-Regierung Medienberichten zufolge die Verlegung Tausender Soldaten einer Luftlandedivision in den Nahen Osten an. Indes hat die iranische Militärführung jedoch jegliche Verhandlungen dementiert.

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Ölpreis fällt wieder unter 100 US-Dollar

An den Energiemärkten fiel der Brent-Ölpreis wieder unter die Marke von 100 US-Dollar. Die asiatisch-pazifischen Aktienbörsen meldeten teils kräftige Kursgewinne. Marktanalyst Stephen Innes von SPI Asset Management sprach von "Licht am Ende des Tunnels". Am Ölmarkt rechne man gegenwärtig nicht mehr mit dem schlimmsten Fall. Die Gemengelage an den Finanzmärkten bleibe jedoch "fragil und von Nachrichten getrieben".

Claudia Stephan, Melanie Schürmann, Alexandra Hesse, Redaktion finanzen.net mit Material von dpa-AFX und Dow Jones Newswires

Bildquellen: Pavel Ignatov / Shutterstock.com, viewimage / Shutterstock.com

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