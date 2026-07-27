Nach Abbruch der Rekordserie: DAX mit moderaten Gewinnen erwartet

DAX aktuell

14.08.26 07:27 Uhr

Der DAX dürfte am Freitag zulegen und könnte erneut näher an sein jüngstes Rekordhoch heranrücken, nachdem am Vortag ein entsprechender Versuch abgebrochen wurde.

• Die Blockade der Straße von Hormus durch den Iran bleibt bestehen, während asiatische Märkte Erholung zeigen und der SDAX eine Indexänderung mit OHB als neuem Mitglied erfährt.

• Der DAX schloss leicht im Minus bei 26.299,74 Punkten, nachdem er zuvor Gewinne verzeichnet hatte, wobei Gewinnmitnahmen nach einem kurzen Aufschwung dominierten.

Am Donnerstag nahmen Anleger letztlich Gewinne mit: Der DAX schloss 0,12 Prozent schwächer bei 26.299,74 Punkten. Vor dem Wochenende dürften einige Anleger jedoch voraussichtlich wieder zugreifen: In vorbörslichen Indikationen zeigt sich der deutsche Leitindex zeitweise um 0,5 Prozent höher bei 26.421 Punkten.

Ob es am Freitag noch einmal für neue Rekorde reicht, bleibt allerdings fraglich. Jedoch dürfte das Börsenbarometer auf Wochensicht wieder ins Plus kommen, nachdem die Wochenperformance am Donnerstag leicht ins Minus gerutscht war.

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DAX-Rekord im Fokus

Am Dienstag hatte der DAX zuletzt einen Rekord auf Schlusskursbasis verzeichnet, als er bei 26.391,42 Zählern aus der Sitzung gegangen war. Das letzte Allzeithoch auf Intraday-Basis erreichte er bei 26.573,60 Punkten am Mittwoch.

Ausbleibende Fortschritte bei Straße von Hormus stören nicht

Dass es zwischen den USA und dem Iran bislang weiterhin nicht zu einer Einigung gekommen ist, scheint die Stimmung nicht allzu sehr zu trüben. "Die Aktienmärkte verzeihen die ausbleibenden Fortschritte in der Straße von Hormus weiterhin", schrieb Portfoliomanager Thomas Altmann von QC Partners. "Der Glaube an eine schnelle Lösung und eine schnelle Öffnung der Straße von Hormus ist weiterhin da. An den Börsen wird die Zukunft gehandelt. Und die wird aktuell deutlich positiver gemalt als die Gegenwart". Die Ölpreise sind derweil kaum verändert.

US-Daten nehmen Furcht vor Zinserhöhung

Da nach den Verbraucherpreisen in den USA nun am Donnerstag auch von den Erzeugerpreisen kein Störfeuer kam, verstärken Anleger Wetten, dass die US-Notenbank im September von einer Zinserhöhung absehen wird. Diese Annahme stützt die zinssensiblen Technologiewerte - und trieb am Donnerstagabend die US-Indizes und am heutigen Freitag die südkoreanische und die japanische Börse nach oben.

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Carolin Ludwig, Redaktion finanzen.net mit Material von dpa-AFX