DAX 26.442 +0,5%ESt50 6.556 +0,2%MSCI World 5.034 +0,5%Top 10 Crypto 8,18 -0,8%Nas 26.803 +0,8%Bitcoin 54.576 -0,6%Euro 1,1545 +0,1%Öl 88,3 +1,5%Gold 4.333 -0,4%
Beliebte Suche
DAX 40ÖlpreisEuro - DollarBitcoin - EuroGoldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs)A2PSR2TeslaA1CX3TAmazon906866NEL ASAA0B733Microsoft870747Apple865985Siemens EnergyENER6YBASFBASF11NVIDIA918422Lufthansa823212Mercedes-Benz Group (ex Daimler)710000BayerBAY001Daimler TruckDTR0CKPlug PowerA1JA81TUITUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero.Hier informieren
Top News
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & MusterdepotsTools & integriertes TradingNewsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
DAX aktuell

Nach Abbruch der Rekordserie: DAX mit moderaten Gewinnen gestartet

Nach Abbruch der Rekordserie: DAX mit moderaten Gewinnen gestartet

Der DAX dürfte am Freitag zulegen und könnte erneut näher an sein jüngstes Rekordhoch heranrücken, nachdem am Vortag ein entsprechender Versuch abgebrochen wurde.

Werte in diesem Artikel
Rohstoffe
Ölpreis (Brent)
88.37 USD 1.30 USD 1.49 %
News
Ölpreis (WTI)
82.88 USD 1.63 USD 2.01 %
News
Indizes
DAX 40
26,299.74 EUR -31.33 EUR -0.12 %
News | Analysen

Am letzten Tag der Woche kann der DAX zum Start 0,56 Prozent auf 26.445,99 Punkte zugewinnen.
Ob es am Freitag noch einmal für neue Rekorde reicht, bleibt abzuwarten. Jedoch dürfte das Börsenbarometer auf Wochensicht wieder ins Plus kommen, nachdem die Wochenperformance am Donnerstag leicht ins Minus gerutscht war.

Werbung

DAX-Rekord im Fokus

Am Dienstag hatte der DAX zuletzt einen Rekord auf Schlusskursbasis verzeichnet, als er bei 26.391,42 Zählern aus der Sitzung gegangen war. Das letzte Allzeithoch auf Intraday-Basis erreichte er bei 26.573,60 Punkten am Mittwoch.

Ausbleibende Fortschritte bei Straße von Hormus stören nicht

Dass es zwischen den USA und dem Iran bislang weiterhin nicht zu einer Einigung gekommen ist, scheint die Stimmung nicht allzu sehr zu trüben. "Die Aktienmärkte verzeihen die ausbleibenden Fortschritte in der Straße von Hormus weiterhin", schrieb Portfoliomanager Thomas Altmann von QC Partners. "Der Glaube an eine schnelle Lösung und eine schnelle Öffnung der Straße von Hormus ist weiterhin da. An den Börsen wird die Zukunft gehandelt. Und die wird aktuell deutlich positiver gemalt als die Gegenwart". Die Ölpreise sind derweil kaum verändert.

US-Daten nehmen Furcht vor Zinserhöhung

Da nach den Verbraucherpreisen in den USA nun am Donnerstag auch von den Erzeugerpreisen kein Störfeuer kam, verstärken Anleger Wetten, dass die US-Notenbank im September von einer Zinserhöhung absehen wird. Diese Annahme stützt die zinssensiblen Technologiewerte - und trieb am Donnerstagabend die US-Indizes und am heutigen Freitag die südkoreanische und die japanische Börse nach oben.

Werbung

Carolin Ludwig, Melanie Schürmann, Redaktion finanzen.net mit Material von dpa-AFX

Bildquellen: Julian Mezger für Finanzen Verlag, Pavel Ignatov / Shutterstock.com