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Nach Gewinnmitnahmen bei KI-Profiteuren: DAX erleidet Verluste

24.06.26 09:28 Uhr
BÖRSE AKTUELL: Mittwoch an der Börse Frankfurt - Gewinnmitnahmen nach KI-Rally bremsen: DAX schwächer | finanzen.net

Der deutsche Leitindex DAX gibt am Mittwoch nach und entfernt sich damit wieder etwas weiter von der wichtigen Marke von 25.000 Punkten.

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Der DAX eröffnete am Mittwoch um 0,41 Prozent tiefer bei 24.790,70 Punkten. Auch im Anschluss zeigt er sich schwach.
Zu der zuletzt umkämpften 25.000-Punkte-Marke bleibt er damit auf Abstand und fällt auch unter die 21-Tage-Linie, die jetzt bei 24.840 Zählern verläuft. Nach dem Vortagsrückschlag meiden die Anleger am Mittwoch bei deutschen Aktien weiter das Risiko.

Techsektor bleibt nach Gewinnmitnahmen im Blick

Am Dienstag war es zu deutlichen Gewinnmitnahmen bei den Profiteuren der KI-Rally gekommen - zunächst in Japan und Südkorea und später dann auch in den USA. Das scheint nun auch den deutschen Aktienmarkt zu belasten. Nach minus 10 Prozent am Vortag zeigte sich der KOSPI in Seoul am Mittwoch allerdings nun wieder mit Gewinnen, während der Nikkei 225 in Tokio weiter etwas korrigierte. Beide hatten zuletzt durch Halbleiterwerte getrieben neue Rekorde erreicht.

Die Augen der Anleger bleiben vor den später erwarteten Quartalszahlen des US-Chipkonzerns Micron auch weiterhin auf die jüngste Korrektur im Technologiesektor gerichtet. Am Vortag waren sie nervös geworden ob der enorm hohen Erwartungen, die als eingepreist gelten. Die Commerzbank sprach von "Zweifeln an der Nachhaltigkeit der KI-getriebenen Aktienrally" wegen der Nachricht, dass ein südkoreanischer Speicherchip-Hersteller die Produktion von KI-Chips drosseln wolle.

Nahost-Verhandlungen: Atom-Inspektionen als Knackpunkt

In den Verhandlungen um ein endgültiges Rahmenabkommen zwischen den USA und dem Iran weichen die Darstellungen der Kontrahenten einmal mehr voneinander ab - diesmal hinsichtlich der Atom-Inspektionen. US-Präsident Donald Trump schrieb auf der Plattform Truth Social, dass der Iran voll und ganz dem höchsten Standard an Nuklear-Inspektionen zugestimmt habe - und zwar zeitlich unbegrenzt.

Der iranische Botschafter bei den Vereinten Nationen in Genf, Ali Bahreini, hatte zuvor Angaben von US-Vizepräsident JD Vance über gemeinsame Vereinbarungen bei den jüngsten Verhandlungen in der Schweiz widersprochen. Am Montag hatte US-Außenminister JD Vance zum Abschluss der hochrangigen Gespräche mit iranischen Vertretern in der Hotelanlage Bürgenstock bei Luzern gesagt, der Iran werde die IAEA ins Land lassen, einen Zeitplan gebe es jedoch bisher nicht.

Frühindikator für Konjunktur in Deutschland erwartet

Im Fokus steht am Vormittag hierzulande zudem der ifo-Index. Der ifo-Geschäftsklimaindex gilt als der wichtigste Frühindikator für die deutsche Wirtschaft. Erwartet wird ein Anstieg von 84,9 auf 85,6 Punkte. Maximilian Wienke, Marktanalyst bei eToro, weist aber darauf hin, dass die jüngste Entwicklung, der US-iranische Deal, noch nicht voll in den ifo eingegangen sein dürfte.

DAX-Rekord zuletzt im Januar

Der Abstand zum Rekordniveau bleibt für den deutschen Aktienmarkt derzeit im Fokus. Am 13. Januar hatte der DAX bei 25.507,79 Punkten ein Allzeithoch markiert. Letztlich war er an diesem Tag bei 25.420,66 Zählern aus dem Handel gegangen, was zudem einen Rekord auf Schlusskursbasis bedeutete.

Benedict Kurschat, Carolin Ludwig, Redaktion finanzen.net mit Material von dpa-AFX und Dow Jones Newswires

Bildquellen: Julian Mezger für Finanzen Verlag, Stonel / Shutterstock.com

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