Nach gutem Wochenstart: DAX mit stabiler Tendenz - 50-Tage-Linie im Blick

DAX aktuell

22.09.26 09:03 Uhr

Der DAX nimmt nach Vortagesgewinnen die 50-Tage-Linie ins Visier. Neben dem KI-Hype um Meta blicken Anleger gespannt auf das anstehende Gipfeltreffen von Trump und Xi.

• In Deutschland sorgen die Wahlergebnisse in Berlin und Mecklenburg-Vorpommern, mit Siegen der Populisten, für Unsicherheit im politischen Umfeld.

• Trotz sinkender Ölpreise bleiben die Signale aus Nahost widersprüchlich, während US-Präsident Trump mögliche Annäherungen zwischen den USA und dem Iran andeutet.

• Der DAX startet die Montagssitzung mit einem Plus von 0,74 Prozent bei 25.491,35 Punkten und stabilisiert sich über seiner 100-Tage-Linie.

Der DAX verbuchte zum Sitzungsbeginn einen kleinen Aufschlag von 0,07 Prozent auf 25.592,98 Zähler.

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Damit behält der DAX weiter seine 50-Tage-Linie im Blick, die seine Erholung am vergangenen Donnerstag noch ausgebremst hatte. Sie liegt derzeit bei 25.775 Punkten.

Meta lässt KI-Hoffnungen leben

Vor allem für den NASDAQ 100 war es tags zuvor kräftig aufwärtsgegangen - auch noch nach dem europäischen Handelsende. Der Auswahlindex der Technologiebörse ist wieder in Reichweite seines Rekords von Anfang Juni. Dabei verzeichneten die Papiere des Facebook-Konzerns Meta Platforms mit gut 11 Prozent ihren höchsten Tagesgewinn seit April 2025.

Damit feierten die Anleger den starken Start der neuen Endverbraucher-KI Muse seit Anfang des Monats und positive Analystenreaktionen darauf. Hierzu gesellte sich inzwischen auch Brent Thill von Jefferies. Muse verfüge über "alle Anzeichen einer Killer-App" mit nie dagewesener Verbraucher-Akzeptanz - deutlich über jener von Anthropics Claude oder Googles Gemini - und enormen Monetarisierungschancen. Der frische Schwung für den KI-Bereich übertrug sich in Asien und könnte auch hierzulande Bewegung mit sich bringen.

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Politisches Treffen im Blick

Die Blicke richten sich zunehmend auf das Gipfeltreffen zwischen US-Präsident Donald Trump und seinem chinesischen Gegenpart Xi Jinping am Donnerstag. Die Börsianer hoffen auf positive Impulse für die Märkte. "Aus unserer Sicht sind gegenseitige Zollsenkungen das konkreteste potenzielle Ergebnis des Gipfels", heißt es bei Standard Chartered. US-Technologiekontrollen und Chinas Beschränkungen für Seltene Erden blieben die entscheidende Druckmittel auf beiden Seiten. Vereinbarungen über künftige Treffen könnten indes signalisieren, dass beide Seiten weiterhin gemeinsam versuchen, eine erneute Eskalation zu verhindern.

Letzte DAX-Rekorde

Am 28. August hatte der DAX sein letztes Allzeithoch auf Intraday-Basis bei 26.618,74 Punkten erreicht. Am selben Tag erreichte er einen Rekord auf Schlussbasis bei 26.569,99 Zählern.

Claudia Stephan, Alexandra Hesse, Redaktion finanzen.net mit Material von dpa-AFX und Dow Jones Newswires