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Nach Iran-Deal und SpaceX-IPO: DAX wird stärker erwartet - gute Laune an der Börse

15.06.26 07:54 Uhr
BÖRSE AKTUELL: Montag an der Börse Frankfurt - DAX wird im Plus erwartet - Iran-Deal & SpaceX-Erfolg sorgen für gute Stimmung | finanzen.net

Ein Abkommen zwischen den USA und dem Iran sowie das SpaceX-IPO sorgen für eine positive Stimmung. Das dürfte am Montag für einen freundlichen Wochenstart sorgen.

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Der DAX wird nach seinen Gewinnen am Freitag auf positivem Terrain erwartet.

Gute Laune am Markt

Die Anleger können sich am Montag auf einen starken Wochenstart freuen. Nach dem nun tatsächlich finalisierten Rahmenabkommen zwischen den USA und dem Iran fallen die Ölpreise deutlich. Zudem verlief der billionenschwere Börsengang von SpaceXam Freitag erfolgreich.

Deal mit dem Iran

Oftmals angekündigt, ist der Deal zwischen den Kriegsparteien jetzt endlich Fakt: Der iranische oberste Nationale Sicherheitsrat hat nach eigenen Angaben das Rahmenabkommen mit den USA unter der Führung von Staatsoberhaupt Modschtaba Chamenei finalisiert. Das Rahmenabkommen umfasse ein sofortiges Kriegsende an allen Fronten, eingeschlossen dem Libanon. Dies gelte sofort und dauerhaft. Zudem werde die US-Seeblockade sofort und vollständig aufgehoben, hieß es weiter.

Die für den Welthandel wichtige Straße von Hormus soll laut US-Angaben aufgrund notwendiger Minenräumung erst nach der formellen Unterzeichnung des Iran-Abkommens am Freitag geöffnet werden. Die Ölpreise sinken um etwa fünf Prozent und sorgen für weiter abnehmenden Inflationsdruck.

DAX-Rekord zuletzt im Januar

Der Abstand zum Rekordniveau bleibt für den deutschen Aktienmarkt damit im Fokus. Am 13. Januar hatte der DAX bei 25.507,79 Punkten ein Allzeithoch markiert. Letztlich war er an diesem Tag bei 25.420,66 Zählern aus dem Handel gegangen, was zudem einen Rekord auf Schlusskursbasis bedeutete.

Evelyn Schmal, Alexandra Hesse, Redaktion finanzen.net mit Material von dpa-AFX und Dow Jones Newswires

Bildquellen: Stonel / Shutterstock.com, Maksim Kabakou / Shutterstock.com

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