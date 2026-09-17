Nach Leitzinserhöhung durch Fed und leicht tieferen Ölpreisen: DAX mit Aufschlägen erwartet

DAX aktuell

17.09.26 07:56 Uhr

Am Donnerstag werden am deutschen Aktienmarkt zum Handelsstart Gewinne erwartet, nachdem die US-Notenbank den Leitzins am Vorabend wie erwartet angehoben hat.

• Ölpreise sind leicht rückläufig, während geopolitische Konflikte im Nahen Osten und politische Entwicklungen in den USA die Märkte weiterhin beeinflussen.

• Die US-Notenbank Fed steht vor einer möglichen Leitzinserhöhung, getrieben durch höhere Kerninflationszahlen und politische Spannungen, wobei die Wahrscheinlichkeit einer Erhöhung bei über 94 % liegt.

• Der DAX startete vor dem US-Zinsentscheid mit leichten Kursgewinnen und stieg um 0,53 % auf 25.537,75 Punkte.

Der DAX schloss vor dem US-Zinsentscheid bereits mit einem Plus von 0,53 Prozent bei 25.537,75 Punkten. Am Donnerstag werden zum Handelsstart nun weitere Gewinne erwartet, in vorbörslichen Indikationen steht das Börsenbarometer zeitweise um 0,6 Prozent höher bei 25.695 Punkten. Stützend dürfte dabei auch der leichte Rückgang der Ölpreise wirken.

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US-Leitzins steigt wie erwartet

Die US-Notenbank Fed hat am Mittwochabend den Leitzins um 0,25 Prozentpunkte auf die Spanne von 3,75 bis 4,00 Prozent angehoben. Zuvor hatte sie ihn seit Dezember 2025 nicht mehr angerührt, die letzte Zinserhöhung liegt gar bis Juli 2023 zurück. Die aktuelle Zinserhöhung entsprach jedoch den Markterwartungen. Allerdings wurden die Kommentare des neuen Fed-Chefs Kevin Warsh im Anschluss an den Entscheid als Andeutung weiterer Zinserhöhungen interpretiert. So habe er die hartnäckig hohe Inflation hervorgehoben.

"Die Fed verteidigt ihre Glaubwürdigkeit", kommentierte Michael Heise, Chefökonom von HQ Trust. "Die Zinsanhebung dürfte in der Politik Kritik hervorrufen, aber in der Öffentlichkeit auch auf Verständnis stoßen, da sich die Lebenshaltung in den USA erheblich verteuert hat", ergänzte er. Er hält eine weitere Erhöhung im Oktober oder spätestens Dezember für wahrscheinlich.

Als nächstes warten Anleger nun gespannt auf die Zinsentscheidungen der Bank of England am Donnerstag und der Bank of Japan am Freitag.

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Neue Hoffnungen im Nahostkonflikt lassen Ölpreise leicht sinken

Nachdem ein Barrel Rohöl der Sorte Brent am Vortag zeitweise noch über 108 US-Dollar gekostet hatte, liegt es am Donnerstagmorgen wieder etwas tiefer. Ursächlich für den Preisrückgang sind zum einen offizielle Daten zu den US-Rohölvorräten. Diese waren in der Vorwoche weniger stark gesunken als angenommen. Marktteilnehmer berichteten zudem von wiedererwachten Hoffnungen auf diplomatische Lösungen im Nahostkonflikt und ein Ende der Versorgungsengpässe.

Letzte DAX-Rekorde

Am 28. August hatte der DAX sein letztes Allzeithoch auf Intraday-Basis bei 26.618,74 Punkten erreicht. Am selben Tag erreichte er einen Rekord auf Schlussbasis bei 26.569,99 Zählern.

Carolin Ludwig, Alexandra Hesse, Redaktion finanzen.net mit Material von dpa-AFX und Dow Jones Newswires