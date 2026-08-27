Nach NVIDIA-Zahlen und vor Notenbankertreffen in Jackson Hole: DAX behauptet sich

DAX aktuell

27.08.26 12:56 Uhr

Der DAX festigt sich am Donnerstag. Nachdem NVIDIA am Abend Zahlen vorgelegt hat, rückt das US-Notenbankertreffen am Freitag in den Fokus der Anleger.

• Das Augenmerk liegt auf dem Jackson Hole Treffen der Notenbanker, wo die Inflationsentwicklung eine Zinsanhebung durch die US-Notenbank vor Jahresende wahrscheinlich macht, während der DAX Rekordhöhen erreicht.

• NVIDIA profitiert weiterhin von der hohen Nachfrage nach KI-Rechenleistung, übertrifft Gewinn- und Umsatz-Erwartungen und setzt auf die neue Prozessorarchitektur Rubin.

Der DAX ist am Donnerstag mit einem Plus von 0,26 Prozent auf 26.354,37 Zähler in den Handel gegangen und kommt aktuell kaum weiter von der Stelle.

Die Handbremse sei noch angezogen, merkte Analyst Andreas Lipkow von CMC Markets an. Die Stimmung nach den NVIDIA-Zahlen sei aber gut.

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NVIDIA-Zahlen im Fokus

Die ungebrochene Nachfrage nach Rechenkraft für KI-Anwendungen treibt den global dominierenden KI-Chipkonzern NVIDIA weiter an. Das Unternehmen lieferte Gewinnsteigerungen, die die Erwartungen übertrafen - und das Wachstumstempo soll überzeugend hoch bleiben, auch wegen der neuen Prozessorarchitektur Rubin. Der "Titan" habe sich in Erinnerung gebracht, schrieb der Bernstein-Experte Stacy Rasgon.

Notenbankertreffen in Jackson Hole

Der Fokus wandert nun aber vor allem auf das Notenbankertreffen in Jackson Hole, auf dem das größte Highlight die Rede von Fed-Präsident Kevin Warsh am Freitag ist. Der PCE-Deflator hat gezeigt, dass diese von der Fed favorisierte Inflationskennziffer weiter zu hoch ist. "Eine Zinsanhebung durch die US-Notenbank vor Jahresende ist damit nicht vom Tisch", schreibt am Morgen der Marktbeobachter Jochen Stanzl von der Consors Bank.

DAX-Rekorde im Fokus

Am 12. August hatte der DAX zuletzt ein Allzeithoch auf Intraday-Basis verzeichnet, als er bis auf 26.573,60 Zähler stieg. Am Freitag darauf erreichte er zum Handelsende bei 26.440,31 Punkten eine neue Bestmarke auf Schlusskursbasis.

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Julia Walter, Melanie Schürmann, Martina Köhler, Redaktion finanzen.net mit Material von dpa-AFX