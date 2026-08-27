Nach NVIDIA-Zahlen und vor Notenbankertreffen in Jackson Hole: DAX fester erwartet

KI-Nachrichtenüberblick

• Der deutsche Aktienmarkt zeigt sich am Mittwoch mit einer positiven Grundstimmung, der DAX startet leicht im Minus, gewinnt aber im Verlauf an Stärke.

• Wichtige US-Inflationsdaten und die Quartalszahlen von NVIDIA am Abend stehen im Fokus, da sie Hinweise auf die US-Geldpolitik und die Entwicklung im KI-Sektor geben.