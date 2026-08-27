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DAX aktuell

Nach NVIDIA-Zahlen und vor Notenbankertreffen in Jackson Hole: DAX fester erwartet

Nach NVIDIA-Zahlen und vor Notenbankertreffen in Jackson Hole: DAX fester erwartet

Der DAX wird am Donnerstag freundlich erwartet. Nachdem NVIDIA am Abend Zahlen vorgelegt hat, rückt das US-Notenbankertreffen am Freitag in den Fokus der Anleger.

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News | Analysen

Der DAX dürfte am Donnerstag etwas fester starten.

NVIDIA-Zahlen im Fokus

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Die ungebrochene Nachfrage nach Rechenkraft für KI-Anwendungen treibt den global dominierenden KI-Chipkonzern NVIDIA weiter an. Das Unternehmen lieferte Gewinnsteigerungen, die die Erwartungen übertrafen - und das Wachstumstempo soll überzeugend hoch bleiben, auch wegen der neuen Prozessorarchitektur Rubin. Der "Titan" habe sich in Erinnerung gebracht, schrieb der Bernstein-Experte Stacy Rasgon.

Notenbankertreffen in Jackson Hole

Der Fokus wandert nun aber vor allem auf das Notenbankertreffen in Jackson Hole, auf dem das größte Highlight die Rede von Fed-Präsident Kevin Warsh am Freitag ist. Der PCE-Deflator hat gezeigt, dass diese von der Fed favorisierte Inflationskennziffer weiter zu hoch ist. "Eine Zinsanhebung durch die US-Notenbank vor Jahresende ist damit nicht vom Tisch", schreibt am Morgen der Marktbeobachter Jochen Stanzl von der Consors Bank.

DAX-Rekorde im Fokus

Am 12. August hatte der DAX zuletzt ein Allzeithoch auf Intraday-Basis verzeichnet, als er bis auf 26.573,60 Zähler stieg. Am Freitag darauf erreichte er zum Handelsende bei 26.440,31 Punkten eine neue Bestmarke auf Schlusskursbasis.

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Julia Walter, Redaktion finanzen.net mit Material von dpa-AFX

Bildquellen: viewimage / Shutterstock.com, Stonel / Shutterstock.com

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