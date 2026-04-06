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DAX aktuell

Nach Rekorden in Japan und USA: DAX in Rot - 25.000er-Marke unterschritten

03.06.26 10:19 Uhr
BÖRSE AKTUELL: Mittwoch an der Börse Frankfurt - US-Rekorde bringen keinen Schub: DAX mit schwächem Handel | finanzen.net

Trotz neuer Rekorde an den US-Börsen am Vorabend sowie am Morgen in Japan zeigt sich der deutsche Leitindex im Mittwochshandel zurückhaltend.

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Nachdem es am Vortag noch aufwärts gegangen war, lief zur Wochenmitte die Eröffnung überaus zurückhaltend ab. Zum Börsenstart tendierte der DAX 0,84 Prozent im Minus bei 24.912,31 Punkten. Auch danach bleibt er zunächst auf negativem Terrain.

Iran-Krieg sorgt weiter für Verunsicherung

Die Lage im Iran-Krieg bleibt unklar. US-Präsident Trump bekräftigte am Vorabend ungeachtet gegenteiliger Aussagen aus dem Iran, dass die Verhandlungen zwischen Washington und Teheran über einen Rahmenvertrag andauern. Vorher hatte es aus dem Iran geheißen, seit mehreren Tagen fänden keine Gespräche mehr statt. In der Nacht auf Mittwoch lieferten sich der Iran und die USA die schwersten Feuergefechte seit Beginn der Waffenruhe. Die Ölpreise liegen am Morgen leicht im Plus - eher ein Unsicherheitsfaktor für den Markt.

Rückenwind aus Japan

Davon ungeachtet setzte der japanische Nikkei 225 seine Rekordjagd fort und schloss sich damit den Höchstständen an der Wall Street sogar mit mehr Dynamik an. Die Anleger konzentrierten sich fast nur noch auf die Chancen des Boomthemas KI und verdrängten eine zunehmende Anzahl konjunktureller Warnsignale, sagte Marktexperte Stephen Innes.

Dieselbe Welt, die momentan ganz auf eine KI-getriebene Zukunft baue, sei abhängig von endlichen Energieressourcen, fragilen Handelsrouten und physischer Infrastruktur, die sich nicht einfach durch Software ersetzen ließen.

DAX-Rekord zuletzt im Januar

Der Abstand zum Rekordniveau bleibt am deutschen Aktienmarkt wenig verändert. Am 13. Januar hatte der DAX bei 25.507,79 Punkten ein Allzeithoch markiert. Letztlich war er an diesem Tag bei 25.420,66 Zählern aus dem Handel gegangen, was zudem einen Rekord auf Schlusskursbasis bedeutete.

Thomas Zoller, Melanie Schürmann, Alexandra Hesse, Redaktion finanzen.net mit Material von dpa-AFX und Dow Jones Newswires

Bildquellen: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com, Stonel / Shutterstock.com