DAX aktuell

Während eine Rally bei Halbleiterwerten die asiatischen Börsen antreibt, bleibt der DAX mit positiven Tendenzen auf Richtungssuche.

Der DAX startet mit einem Plus von 0,28 Prozent bei 24.810,00 Punkten in den Handel.

Zu der zuletzt umkämpften 25.000-Punkte-Marke bleibt das deutsche Börsenbarometer damit aber zunächst weiter auf Abstand.

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Starke Vorgaben aus Asien

Freundlich präsentieren sich dagegen die asiatischen Börsen am Donnerstagmorgen. Vor allem Halbleiteraktien legten kräftig zu und sorgten dafür, dass der japanische Nikkei 225 sowie der südkoreanische KOSPI wieder in die Nähe ihrer jüngsten Höchststände rückten.

Dabei profitieren Technologiewerte von den überraschend starken Quartalszahlen des US-Chipherstellers Micron Technology. Neben den überzeugenden Ergebnissen sorgte insbesondere die deutlich über den Erwartungen liegende Umsatzprognose für Rückenwind. Das Unternehmen übertraf die Analystenschätzungen bei nahezu allen wichtigen Finanzkennzahlen und hob zugleich seine Prognose an. Die Aktie legte daraufhin im nachbörslichen Handel in den USA deutlich zu. An den asiatischen Märkten werden die Zahlen als weiteres Signal für die anhaltend hohe Dynamik und Nachfrage im Bereich Künstliche Intelligenz gewertet.

Ölpreise setzen Talfahrt fort

Unterdessen setzen die Ölpreise ihren Abwärtstrend fort. Bereits am Vortag hatten sie den gesamten, durch den Nahostkonflikt ausgelösten Preisanstieg seit März wieder abgegeben.

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DAX-Rekord zuletzt im Januar

Der Abstand zum Rekordniveau bleibt für den deutschen Aktienmarkt derzeit im Fokus. Am 13. Januar hatte der DAX bei 25.507,79 Punkten ein Allzeithoch markiert. Letztlich war er an diesem Tag bei 25.420,66 Zählern aus dem Handel gegangen, was zudem einen Rekord auf Schlusskursbasis bedeutete.

Bettina Schneider, Claudia Stephan, Redaktion finanzen.net mit Material von dpa-AFX und Dow Jones Newswires