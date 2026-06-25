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Nach Rekordjagd bei KOSPI und Nikkei: DAX vor etwas festerem Handelsstart

25.06.26 08:52 Uhr
BÖRSE AKTUELL: Donnerstag an der Börse Frankfurt - DAX dürfte dank starken Vorgaben etwas fester starten | finanzen.net

Während eine Rally bei Halbleiterwerten die asiatischen Börsen antreibt, dürfte der DAX mit positiven Tendenzen auf Richtungssuche bleiben.

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Der DAX dürfte am Donnerstag etwa fester in den Handel starten. Am Mittwoch war der Leitindex im Tagestief auf 24.593 Punkte gefallen, konnte seine Verluste jedoch am Nachmittag kurz vor Erreichen seiner 50-Tage-Linie etwas eingrenzen.
Zu der zuletzt umkämpften 25.000-Punkte-Marke blieb das deutsche Börsenbarometer damit auf Abstand.

Chip-Aktien sorgen für Rückenwind für Asiens Börsen

Nach dem Ende des europäischen Handels hatten die wichtigsten US-Indizes am Mittwoch zunächst neue Tagestiefs markiert. Deutlich freundlicher präsentieren sich dagegen die asiatischen Börsen am Donnerstagmorgen. Vor allem Halbleiteraktien legten kräftig zu und sorgten dafür, dass der japanische Nikkei 225 sowie der südkoreanische KOSPI wieder in die Nähe ihrer jüngsten Höchststände rückten.

Dabei profitieren Technologiewerte von den überraschend starken Quartalszahlen des US-Chipherstellers Micron Technology. Neben den überzeugenden Ergebnissen sorgte insbesondere die deutlich über den Erwartungen liegende Umsatzprognose für Rückenwind. Das Unternehmen übertraf die Analystenschätzungen bei nahezu allen wichtigen Finanzkennzahlen und hob zugleich seine Prognose an. Die Aktie legte daraufhin im nachbörslichen Handel in den USA deutlich zu. An den asiatischen Märkten werden die Zahlen als weiteres Signal für die anhaltend hohe Dynamik und Nachfrage im Bereich Künstliche Intelligenz gewertet.

Ölpreise setzen Talfahrt fort

Unterdessen setzen die Ölpreise ihren Abwärtstrend fort. Bereits am Vortag hatten sie den gesamten, durch den Nahostkonflikt ausgelösten Preisanstieg seit März wieder abgegeben.

DAX-Rekord zuletzt im Januar

Der Abstand zum Rekordniveau bleibt für den deutschen Aktienmarkt derzeit im Fokus. Am 13. Januar hatte der DAX bei 25.507,79 Punkten ein Allzeithoch markiert. Letztlich war er an diesem Tag bei 25.420,66 Zählern aus dem Handel gegangen, was zudem einen Rekord auf Schlusskursbasis bedeutete.

Bettina Schneider, Claudia Stephan, Redaktion finanzen.net mit Material von dpa-AFX und Dow Jones Newswires

Bildquellen: viewimage / Shutterstock.com, Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

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