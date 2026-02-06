DAX aktuell

Vor dem Hintergrund der sich wieder verschärfenden Lage im Nahe Osten hat der deutsche Aktienmarkt zum Start in den Börsenmonat Juni nachgegeben.

Der DAX hatte am Montag den neuen Börsenmonat Juni marginale 0,09 Prozent tiefer bei 25.083,24 Punkten eröffnet. Im weiteren XETRA-Haupthandel arbeitete sich das Börsenbarometer auf grünes Terrain vor, gab am Nachmittag jedoch die Gewinne wieder ab.

Es verschärft sich erneut die Lage im Nahen Osten unjd die Märkte geraten wieder etwas unter Druck.

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Iran-Krieg bleibt ein Risiko

Der Iran werde den Austausch von Nachrichten mit den USA aus Protest gegen die Eskalation Israels im Libanon einstellen, berichtet die halbstaatliche Nachrichtenagentur Tasnim unter Berufung auf eine Erklärung. Der Iran und die "Achse des Widerstands" hätten die vollständige Sperrung der Straße von Hormus und der Straße von Bab al Mandab am Horn von Afrika auf ihre Agenda gesetzt. Das iranische Verhandlungsteam werde "Gespräche und den Austausch von Dokumenten über Vermittler" aussetzen, hieß es von Tasnim.

Ruhe an der Unternehmensfront

Aus Unternehmenssicht ist es nachrichtlich sehr ruhig. Einen Blick wert sein könnten die Aktien von Mercedes-Benz. Wie die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf Insider berichtet, wurde ein Gesetzesentwurf in den US-Senat eingebracht, der den Import, Verkauf und die Nutzung vernetzter Fahrzeuge sowie zentraler Komponenten aus China und anderen ausländischen "US-Gegnerstaaten" verbieten würde.

Dies solle auch für Autobauer gelten, die zu mehr als 15 Prozent im Eigentum oder unter der Kontrolle chinesischer Investoren oder Akteure stehen. Die Maßnahme könnte zu einem Verkaufsverbot für Mercedes-Benz in den USA führen, da das Unternehmen teilweise in chinesischem Besitz ist. Der Gesetzentwurf sei weit davon entfernt, Gesetz zu werden, und dürfte noch Änderungen erfahren, könne aber zumindest die Marktstimmung belasten, kommentierte ein Händler am Morgen.

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DAX-Rekord zuletzt im Januar

Der Abstand zum Rekordniveau bleibt am deutschen Aktienmarkt kaum verändert. Am 13. Januar hatte der DAX bei 25.507,79 Punkten ein Allzeithoch markiert. Letztlich war er an diesem Tag bei 25.420,66 Zählern aus dem Handel gegangen, was zudem einen Rekord auf Schlusskursbasis bedeutete.

Claudia Stephan, Melanie Schürmann, Alexandra Hesse, Redaktion finanzen.net mit Material von dpa-AFX und Dow Jones Newswires