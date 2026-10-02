Nach US-Arbeitsmarktdaten: DAX geht wieder deutlich über 25.000 Punkten ins Wochenende
Der DAX verbuchte vor dem Wochenende Gewinne und konnte sich damit von der runden 25.000er-Marke wieder komfortabel absetzen. Der US-Arbeitsmarktbericht dämpfte die Zinssorgen.
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Der DAX war mit einem Plus von 0,22 Prozent bei 24.995,29 Punkten in den Handel eingestiegen. Im Anschluss setzte er sich weiter nach oben ab, sodass er wieder deutlicher von der psychologisch wichtigen 25.000er-Marke entfernt notierte. Zum Handelsschluss stand ein Plus von 1,17 Prozent bei 25.231,20 Punkten an der Kurstafel.
Anleihemarkt in ruhigerem Fahrwasser
Auch am Anleihemarkt hat sich die Lage etwas beruhigt nach dem jüngsten Ausverkauf, den es vor allem bei französischen Staatsanleihen gegeben hatte. Förderlich waren nachgebende Ölpreise, weil die G7-Staaten 100 Millionen Barrel Öl aus ihren Reserven freigeben wollen. Die G7-Staaten wie Deutschland, Frankreich und die USA dringen angesichts der steigenden Kraftstoffpreise auf eine Nutzung von Ölnotreserven. Ab sofort und über vier Monate sollten 100 Millionen Barrel Rohöl der im März beschlossenen Freigabe tatsächlich freigegeben werden, hieß es in einem gemeinsamen Schreiben der Gruppe demokratischer Industrienationen. Außerdem werde man in den kommenden Tagen im Rahmen der Internationalen Energieagentur (IEA) zusammenkommen, um die Möglichkeit zusätzlicher Diesel-Freigaben zu erörtern, hieß es weiter.
Eurozone-Inflation steigt auf höchsten Stand seit drei Jahren
Die Inflation in der Eurozone überraschte am Morgen nicht groß. Sie ist im September wegen hoher Energiepreise weiter deutlich auf den höchsten Stand seit drei Jahren gestiegen. Im Jahresvergleich legten die Verbraucherpreise um 3,8 Prozent zu, wie das Statistikamt Eurostat am Freitag in Luxemburg nach einer ersten Schätzung mitteilte. Dies ist die höchste Inflationsrate seit September 2023. Volkswirte hatten im Schnitt nur einen Anstieg der Rate auf 3,7 Prozent erwartet.
Letzte DAX-Rekorde
Am 28. August hatte der DAX sein letztes Allzeithoch auf Intraday-Basis bei 26.618,74 Punkten erreicht. Am selben Tag erreichte er einen Rekord auf Schlussbasis bei 26.569,99 Zählern.
Alexandra Hesse, Claudia Stephan, Thomas Zoller, Redaktion finanzen.net mit Material von dpa-AFX und Dow Jones Newswires
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