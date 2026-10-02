Nach US-Arbeitsmarktdaten: DAX setzt sich wieder deutlich von 25.000-Punkte-Marke ab
Der DAX verbucht vor dem Wochenende Gewinne und kann sich damit von der runden 25.000er-Marke wieder komfortabel absetzen. Der US-Arbeitsmarktbericht dämpfte die Zinssorgen.
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Der DAX stieg mit einem Plus von 0,22 Prozent bei 24.995,29 Punkten in den Handel ein. Im Anschluss setzt er sich weiter nach oben ab, sodass er wieder deutlicher von der psychologisch wichtigen 25.000er-Marke entfernt notiert.
Anleihemarkt in ruhigerem Fahrwasser
Auch am Anleihemarkt hat sich die Lage etwas beruhigt nach dem jüngsten Ausverkauf, den es vor allem bei französischen Staatsanleihen gegeben hatte. Förderlich waren nachgebende Ölpreise, weil ein Bericht Spekulationen hervorrief, dass europäische Länder die Freigabe strategischer Reserven erwägen.
Eurozone-Inflation steigt auf höchsten Stand seit drei Jahren
Die Inflation in der Eurozone überraschte am Morgen nicht groß. Sie ist im September wegen hoher Energiepreise weiter deutlich auf den höchsten Stand seit drei Jahren gestiegen. Im Jahresvergleich legten die Verbraucherpreise um 3,8 Prozent zu, wie das Statistikamt Eurostat am Freitag in Luxemburg nach einer ersten Schätzung mitteilte. Dies ist die höchste Inflationsrate seit September 2023. Volkswirte hatten im Schnitt nur einen Anstieg der Rate auf 3,7 Prozent erwartet.
Letzte DAX-Rekorde
Am 28. August hatte der DAX sein letztes Allzeithoch auf Intraday-Basis bei 26.618,74 Punkten erreicht. Am selben Tag erreichte er einen Rekord auf Schlussbasis bei 26.569,99 Zählern.
Alexandra Hesse, Claudia Stephan, Thomas Zoller, Redaktion finanzen.net mit Material von dpa-AFX und Dow Jones Newswires
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