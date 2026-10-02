Nach US-Arbeitsmarktdaten: DAX setzt sich wieder deutlich von 25.000-Punkte-Marke ab

DAX aktuell

02.10.26 15:41 Uhr

Der DAX verbucht vor dem Wochenende Gewinne und kann sich damit von der runden 25.000er-Marke wieder komfortabel absetzen. Der US-Arbeitsmarktbericht dämpfte die Zinssorgen.

• Für den Nachmittag wird der US-Arbeitsmarktbericht erwartet, der wichtige Impulse liefern könnte, insbesondere im Hinblick auf anhaltend hohe Zinsen.

• Die Anleger nehmen die zuletzt aufkommenden Zins- und Inflationssorgen vorübergehend zurück und am Anleihemarkt gibt es eine Beruhigung nach einem jüngsten Ausverkauf.

• Der DAX startet mit einem Plus von 0,22 % bei 24.995 Punkten und bewegt sich weiter nach oben, entfernt sich aber von der wichtigen 25.000er-Marke.

Der DAX stieg mit einem Plus von 0,22 Prozent bei 24.995,29 Punkten in den Handel ein. Im Anschluss setzt er sich weiter nach oben ab, sodass er wieder deutlicher von der psychologisch wichtigen 25.000er-Marke entfernt notiert.

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Anleihemarkt in ruhigerem Fahrwasser

Die Anleger verdrängen am Freitag die zuletzt aufgekommen Zins - und Inflationssorgen . Daran änderten auch die Arbeitsmarktdaten aus den USA nichts, die am Nachmittag veröffentlicht wurden. Die Beschäftigung war in den Vereinigten Staaten im September deutlich schwächer gestiegen als erwartet, was die Zinserhöhungserwartungen nicht zusätzlich befeuerte. Laut dem Marktbeobachter Timo Emden von Captrader nimmt der Jobbericht "Druck vom geldpolitischen Sorgenkessel".

Auch am Anleihemarkt hat sich die Lage etwas beruhigt nach dem jüngsten Ausverkauf, den es vor allem bei französischen Staatsanleihen gegeben hatte. Förderlich waren nachgebende Ölpreise, weil ein Bericht Spekulationen hervorrief, dass europäische Länder die Freigabe strategischer Reserven erwägen.

Eurozone -Inflation steigt auf höchsten Stand seit drei Jahren

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Die Inflation in der Eurozone überraschte am Morgen nicht groß. Sie ist im September wegen hoher Energiepreise weiter deutlich auf den höchsten Stand seit drei Jahren gestiegen. Im Jahresvergleich legten die Verbraucherpreise um 3,8 Prozent zu, wie das Statistikamt Eurostat am Freitag in Luxemburg nach einer ersten Schätzung mitteilte. Dies ist die höchste Inflationsrate seit September 2023. Volkswirte hatten im Schnitt nur einen Anstieg der Rate auf 3,7 Prozent erwartet.

Letzte DAX-Rekorde

Am 28. August hatte der DAX sein letztes Allzeithoch auf Intraday-Basis bei 26.618,74 Punkten erreicht. Am selben Tag erreichte er einen Rekord auf Schlussbasis bei 26.569,99 Zählern.

Alexandra Hesse, Claudia Stephan, Thomas Zoller, Redaktion finanzen.net mit Material von dpa-AFX und Dow Jones Newswires