Nahost-Aussichten trüben weiter die Stimmung: DAX vergrößert Abstand zum Rekordhoch

DAX aktuell

18.08.26 10:32 Uhr

Der deutsche Leitindex tut sich auch am Dienstag weiterhin schwer damit, an sein Rekordhoch aus der Vorwoche anzuknüpfen und gibt nach.

• Experten bleiben optimistisch für die Aktienmärkte, da steigende Unternehmensgewinne, eine wachsende Weltkonjunktur und sinkende Inflation die Börsenstimmung stützen.

• Trotz der Unsicherheiten im Nahost-Krieg und steigender Ölpreise konnte der DAX seit März um mehr als ein Fünftel steigen und das Jahresplus auf knapp acht Prozent erhöhen.

• Der DAX startete mit einem Anstieg von 0,19 % bei 26.490,30 Punkten und schwankte anschließend um die Nulllinie.

Der DAX steigt mit einem Abschlag von 0,22 Prozent bei 26.280,86 Punkten in den Dienstagshandel ein und entfernt sich damit weiter von seinen jüngst markierten Rekordständen. Auch im Verlauf bleibt der deutsche Leitindex in der Verlustzone stecken.

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DAX-Rekorde im Fokus

Seit dem vergangenen Mittwoch gab es keine neuen Höchststände mehr, es kam aber auch nicht zu nennenswerten Gewinnmitnahmen.

Am Mittwoch der vergangenen Woche hatte der DAX zuletzt ein Allzeithoch auf Intraday-Basis verzeichnet, als er bis auf 26.573,60 Zähler stieg. Am Freitag erreichte er zum Handelsende bei 26.440,31 Punkten eine neue Bestmarke auf Schlusskursbasis.

Steigende Ölpreise belasten

Am Dienstag sorgen nun maue Vorgaben aus Asien für getrübte Anlegerstimmung. Vor allem der japanische Nikkei 225 hatte nach seiner jüngsten Erholung wieder deutlicher nachgegeben. Hier warten die Anleger seit Juni auf frische Rekorde. Marktexperte Stephen Innes verweist auf steigende Ölpreise und Anleiherenditen als Belastung für den Aktienmarkt, während sich die erhoffte Lösung im Nahost-Krieg weiterhin nicht abzeichnet.

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Düstere Aussichten für Frieden im Nahen Osten

US-Präsident Donald Trump sagte Berichten zufolge, er habe es nicht eilig, den Krieg mit dem Iran zu beenden. Zudem kündigte er eine Übernahme der für den Ölhandel wichtigen Straße von Hormus an. Am Montag drohte er dem Oman, der bislang keine aktive Kriegspartei ist. "Wenn der Oman uns in die Quere kommt, werden wir sie in Grund und Boden bombardieren", sagte Trump dem Sender Fox News. Das Sultanat soll derzeit mit dem Iran klären, wie künftig die Schifffahrt durch die Straße von Hormus geregelt sein soll - bisher ohne Einigung.

Die Aussicht auf eine baldige Lösung im Krieg zwischen den USA und dem Iran trübte sich weiter ein, nachdem ein nächster Angriff auf ein Schiff in der Straße von Hormus gemeldet worden war.

Unterdessen sind die Kämpfe im Libanon erneut aufgeflammt. Das israelische Militär bestätigte Luftangriffe auf die Hisbollah-Infrastruktur als Vergeltung für einen Angriff der Hisbollah auf eine von Israel als "Sicherheitszone" bezeichnete Zone im Südlibanon. Dies ist die schwerste Eskalation des Konflikts seit dem im Juni letzten Jahres unter Vermittlung der USA geschlossenen Rahmenabkommen.

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Unternehmensseitig bleibt es ruhig

Unternehmensseitig ist es weiterhin ruhig, nachdem die Berichtssaison so gut wie beendet ist. Analysten sorgen für Bewegung bei Einzelwerten, sonst stehen aber vorrangig geopolitische Entwicklungen im Fokus der Aufmerksamkeit.

Carolin Ludwig, Claudia Stephan, Redaktion finanzen.net mit Material von dpa-AFX und Dow Jones Newswires