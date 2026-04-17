DAX aktuell

Auch am Freitag hält sich am deutschen Aktienmarkt die Hoffnung auf ein diplomatisches Ende des Iran-Krieges, die Lage bleibt jedoch fragil. Der DAX kann dennoch zulegen.

Der DAX begann den Freitagshandel bei 24.150,47 Punkten um nur minimale 0,02 Prozent unter seinem Vortagesschluss, kann dann jedoch ins Plus steigen und verbucht nun moderate Gewinne.

Damit steuert der deutsche Leitindex auf ein klares Wochenplus und die dritte Gewinnwoche in Folge zu. Trotz der Erholung um mehr als acht Prozent seit Ende März liegt der DAX aber noch rund viereinhalb Prozent unter dem Niveau von Ende Februar, also vor dem Beginn des Iran-Kriegs.

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Anlegerstimmung bessert sich leicht

Neue Störfeuer aus dem Iran-Konflikt bleiben vor dem Wochenende bislang aus, und so gibt es nach wie vor kein Anzeichen, dass die Anleger willig sind, Gewinne mitzunehmen. "Der Markt will steigen", schrieb am Morgen der Experte Emmanuel Cau von der Barclays Bank. Der Waffenstillstand habe die Anlegerstimmung verbessert und die Angst, etwas zu verpassen, habe die Aktienkurse mancher US-Indizes auf neue Höchststände getrieben.

Der Experte weist aber darauf hin, dass der Krieg noch nicht beendet sei, und hält daher eine große Portion Hoffnung für eingepreist. Schließlich hätten die Ölpreise und Anleiherenditen ihren jüngsten Anstieg noch nicht wieder wettgemacht und die Sperrung der Straße von Hormus bestehe weiter. "Unser Eindruck ist, dass die leicht zu erzielenden Kursgewinne hinter uns liegen", glaubt Cau. Um weiter zu steigen, müsse der Krieg wohl tatsächlich beendet werden.

"Die Situation im Nahen Osten bleibt weiterhin fragil", schrieb Andreas Lipkow, Chef-Marktanalyst des Handelshauses CMC Markets. "Auch wenn es jetzt auf diplomatischem Wege zu einigen Vereinbarungen kommt, sind wir noch ganz weit von einem Frieden entfernt."

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Waffenruhe zwischen Israel und der Hisbollah-Miliz in Kraft

Seit Mitternacht gilt im Libanon eine offizielle Waffenruhe zwischen Israel und der Hisbollah-Miliz. US-Präsident Donald Trump, der die Einigung über Truth Social verkündet hatte, bezeichnete den Tag als potenziell "historisch". Er appellierte an die Hisbollah, sich kooperativ zu zeigen. Die Miliz selbst fordert jedoch eine umfassende Feuerpause ohne israelische Truppenbewegungen und ließ ihre langfristige Haltung zunächst offen.

In Teheran wird die Entwicklung derweil als eigener Erfolg verbucht. Hochrangige Vertreter der Revolutionsgarden betonten, dass die Standhaftigkeit des libanesischen Widerstands diesen diplomatischen Schritt erst ermöglicht habe. Der Iran hatte das Thema der Waffenruhe im Libanon auch in den direkten Gesprächen mit den USA immer wieder zur Bedingung gemacht, da die dortigen Kämpfe die Verhandlungen über den Iran-Krieg belastet hatten.

Druck auf Iran bleibt hoch

Parallel zur diplomatischen Annäherung halten die USA den militärischen und wirtschaftlichen Druck auf Teheran aufrecht. Verteidigungsminister Pete Hegseth warnte die iranische Führung davor, dass das US-Militär "auf Knopfdruck" bereit sei, Angriffe wiederaufzunehmen, sollte der Iran nicht "weise entscheiden". Besonders im Fokus steht die strategisch wichtige Straße von Hormus, deren Blockade durch den Iran die weltweiten Energiepreise in die Höhe getrieben hat. Während die USA die Passage für iranische Schiffe weiterhin sperren, beraten westliche Partner in Paris über eine multinationale Militärmission zur Sicherung der Handelswege. Bundeskanzler Friedrich Merz signalisierte bei diesem Treffen bereits die Bereitschaft zu einer Beteiligung der Bundeswehr an einem solchen Plan.

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Claudia Stephan, Carolin Ludwig, Redaktion finanzen.net mit Material von dpa-AFX und Dow Jones Newswires