DAX aktuell

Der deutsche Leitindex gibt seine Anfangsgewinne vor dem Wochenende wieder ab und befindet sich im Sinkflug. Dabei fällt auch die 23.000-Punkte-Marke.

Der DAX hat den Tag 1,07 Prozent höher bei 23.083,89 Punkten begonnen. Im Verlauf rutschte er indes ins Minus und fiel dabei auch unter die 23.000er-Marke. Aktuell bewegt er sich deutlich unterhalb der Nulllinie.

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Nahost-Krieg und Ölpreise im Fokus

Zunächst hatten noch Aussagen des israelischen Premierministers Benjamin Netanyahu für Entspannung gesorgt: Die Militärschläge hätten Irans Fähigkeit zur Anreicherung von Uran zerstört, der Krieg werde sehr viel schneller enden als viele glaubten, berichtet die FT. Der Preis für Öl der Sorte Brent fiel daraufhin unter die Marke von 107 Dollar je Barrel. Doch diese verflog bereits im Laufe des Vormittags, während der Brent-Preis erneut anzieht.

Großer Verfallstag

Zu Kursschwankungen könnte auch der sogenannte große Verfallstag beitragen. An diesem Freitag laufen an den Termin- und Derivatebörsen Futures und Optionen auf Aktienindizes aus.

DAX-Rekord vom Januar rückt weiter in die Ferne

Am 13. Januar hatte der DAX bei 25.507,79 Punkten ein Allzeithoch markiert und damit erstmals in seiner Geschichte die Schwelle von 25.500 Punkten überschritten. Letztlich war er an diesem Tag bei 25.420,66 Zählern in den Feierabend gegangen, was einen neuen Rekord auf Schlusskursbasis bedeutete.

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Bettina Schneider, Alexandra Hesse, Claudia Stephan, Evelyn Schmal, Julia Walter, Melanie Schürmann, Redaktion finanzen.net mit Material von dpa-AFX und Dow Jones Newswires