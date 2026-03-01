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Nahost-Krieg und großer Verfalltag: DAX gibt Anfangsgewinne ab und rutscht unter 23.000-Punkte-Marke

20.03.26 11:26 Uhr
BÖRSE AKTUELL: Freitag an der Börse Frankfurt - DAX dreht ins Minus - 23.000-Punkte-Marke fällt erneut | finanzen.net

Der deutsche Leitindex bricht seinen Stabilisierungsversuch vor dem Wochenende ab und verbucht erneut Verluste.

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Der DAX hat den Tag 1,07 Prozent höher bei 23.083,89 Punkten begonnen. Im Laufe des Vormittags rutscht er jedoch ins Minus und fällt dabei auch unter die 23.000er-Marke.

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Nahost-Krieg und Ölpreise im Fokus

Zunächst hatten noch Aussagen des israelischen Premierministers Benjamin Netanyahu für Entspannung gesorgt: Die Militärschläge hätten Irans Fähigkeit zur Anreicherung von Uran zerstört, der Krieg werde sehr viel schneller enden als viele glaubten, berichtet die FT. Der Preis für Öl der Sorte Brent fiel daraufhin unter die Marke von 107 Dollar je Barrel. Doch diese verflog bereits im Laufe des Vormittags, während der Brent-Preis erneut anzieht.

Großer Verfalltag

Zu Kursschwankungen könnte auch der sogenannte große Verfalltag beitragen. An diesem Freitag laufen an den Termin- und Derivatebörsen Futures und Optionen auf Aktienindizes aus.

DAX-Rekord vom Januar rückt weiter in die Ferne

Am 13. Januar hatte der DAX bei 25.507,79 Punkten ein Allzeithoch markiert und damit erstmals in seiner Geschichte die Schwelle von 25.500 Punkten überschritten. Letztlich war er an diesem Tag bei 25.420,66 Zählern in den Feierabend gegangen, was einen neuen Rekord auf Schlusskursbasis bedeutete.

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Alexandra Hesse, Claudia Stephan, Evelyn Schmal, Julia Walter, Redaktion finanzen.net mit Material von dpa-AFX und Dow Jones Newswires

Bildquellen: Stonel / Shutterstock.com, Pavel Ignatov / Shutterstock.com

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