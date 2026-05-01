DAX aktuell

Nachdem der Leitindex bereits zum Wochenstart deutliche Verluste verzeichnet hat, dürfte es nun auch am Dienstag weiter nach unten gehen.

Der DAX verabschiedete sich am Montag im einem deutlichen Abschlag von 1,24 Prozent bei 23.991,27 Punkten - und verlor damit die wichtige Marke von 24.000 Punkten wieder. Am Dienstag dürfte es sogar noch weiter nach unten gehen.

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Nahost-Krieg bleibt im Anlegerfokus

Im Nahost-Krieg steht momentan vor allem das von den USA initiierte "Projekt Freiheit" im Mittelpunkt. Es zielt darauf ab, die Straße von Hormus wieder für die Schifffahrt freizumachen. Iran Außenminister bezeichnete es auf der Plattform X als "Projekt Sackgasse". Die Ölpreise gaben allerdings auf hohem Niveau etwas nach.

Bilanzsaison nimmt weiter Fahrt auf

Unter den Einzelwerten im DAX dürften Rheinmetall nach Geschäftszahlen im Zentrum des Interesses stehen. Nach dem starken Montag zeichnen sich hier Verluste ab. Die Resultate des ersten Quartals lägen unter den Markterwartungen, schrieb David Perry von JPMorgan. Der Rüstungskonzern habe dies allerdings komplett mit Timingeffekten begründet und alle seine Jahresziele bestätigt. Nach einem starken Jahresstart und schwachen zweiten Quartal 2025 dürfte es in diesem Jahr nun genau andersherum laufen. Die Anleger seien inzwischen aber weitaus kritischer als zwischen 2022 und 2025, was die Umsetzung der Ambitionen anbelange.

DAX-Rekord zuletzt im Januar

Der Abstand zum Rekordniveau bleibt am deutschen Aktienmarkt bestehen. Am 13. Januar hatte der DAX bei 25.507,79 Punkten ein Allzeithoch markiert. Letztlich war er an diesem Tag bei 25.420,66 Zählern aus dem Handel gegangen, was zudem einen Rekord auf Schlusskursbasis bedeutete.

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Evelyn Schmal, Alexandra Hesse, Redaktion finanzen.net mit Material von dpa-AFX und Dow Jones Newswires