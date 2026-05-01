DAX aktuell

Nachdem der Leitindex bereits zum Wochenstart deutliche Verluste verzeichnet hatte, ging es am Dienstag wieder gen Norden.

Der DAX begann den Tag 0,1 Prozent höher bei 24.014,65 Punkten. Im Anschluss baute das Barometer seine Gewinne deutlich aus. Durch einen weiteren Schub im Späthandel verabschiedete sich der Leitindex schließlich 1,71 Prozent fester bei 24.401,70 Punkten aus dem Handel.

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Nahost-Krieg bleibt im Anlegerfokus

Im Nahost-Krieg steht momentan vor allem das von den USA initiierte "Projekt Freiheit" im Mittelpunkt. Es zielt darauf ab, die Straße von Hormus wieder für die Schifffahrt freizumachen. Irans Außenminister bezeichnete es auf der Plattform X als "Projekt Sackgasse". Die Ölpreise gaben allerdings auf hohem Niveau etwas nach.

Bilanzsaison nimmt weiter Fahrt auf

Unter den Einzelwerten im DAX standen nach Geschäftszahlen Rheinmetall und Fresenius Medical Care (FMC) im Fokus. Die Resultate von Rheinmetall lägen unter den Markterwartungen, schrieb Analyst David Perry von JPMorgan. Der Rüstungskonzern begründete dies mit zeitlichen Effekten und bestätigte seine Jahresziele. Die Anleger seien aber inzwischen weitaus kritischer als zwischen 2022 und 2025, was die Umsetzung der Ambitionen anbelange.

Beim Dialyseanbieter FMC dämpften im ersten Quartal steigende Kosten und negative Wechselkurse die Gewinnentwicklung.

DAX-Rekord zuletzt im Januar

Der Abstand zum Rekordniveau bleibt am deutschen Aktienmarkt bestehen. Am 13. Januar hatte der DAX bei 25.507,79 Punkten ein Allzeithoch markiert. Letztlich war er an diesem Tag bei 25.420,66 Zählern aus dem Handel gegangen, was zudem einen Rekord auf Schlusskursbasis bedeutete.

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Evelyn Schmal, Alexandra Hesse, Benedict Kurschat, Julia Walter, Svenja Polonyi, Redaktion finanzen.net mit Material von dpa-AFX und Dow Jones Newswires