DAX aktuell

Zum Start in die neue Woche ging es am deutschen Aktienmarkt einmal mehr volatil zu - letztlich setzten sich aber die Bullen durch. Im Blick blieben die Verhandlungen zwischen USA und Iran.

Der DAX begann die Sitzung 0,2 Prozent höher bei 25.035,93 Punkten. Nachdem er sich zunächst auf grünem Terrain bewegte, drehte er zwischenzeitlich in die Verlustzone. Im Laufe des Nachmittags konnte er aber wieder zulegen und ging schließlich 0,62 Prozent höher bei 25.139,69 Punkten in den Feierabend. Die runde Marke von 25.000 Zählern konnte er damit letztlich halten.

Am Freitag hatte der deutsche Leitindex mit zeitweise 25.173 Punkten sogar einen Vorstoß in Richtung Rekordhoch unternommen, war letztlich aber wieder unter die psychologisch wichtige Hürde zurückgekehrt.

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Großbritannien: Rücktritt von Starmer wenig überraschend

Das Pfund Sterling und britische Staatsanleihen, oder Gilts, haben sich von ihren früheren Verlusten erholt, nachdem der britische Premierminister Keir Starmer wie erwartet seinen Rücktritt angekündigt hat. In einer auf X veröffentlichten Erklärung sagte der ehemalige Gesundheitsminister Wes Streeting, Starmer habe die "richtige Entscheidung" getroffen und sprach sich für Andy Burnham als nächsten Premierminister aus. Burnham gilt als Favorit für die Nachfolge von Starmer. Obwohl Streeting eine Kandidatur für den Parteivorsitz faktisch ausschloss, wird er als potenzieller nächster Schatzkanzler gehandelt.

Anleger in "Wartestellung für Einigung im Nahen Osten"

Im Fokus standen weiterhin die Verhandlungen zwischen den USA und dem Iran für einen dauerhaften Frieden. Fortschritte bei den Verhandlungen, einschließlich der Bemühungen um eine sichere Durchfahrt durch die Straße von Hormus trotz anhaltender diplomatischer Herausforderungen bezüglich des Libanon, haben die Sorgen um die Unterbrechungen der Energieversorgung gemindert und die Befürchtungen eines breiteren Inflationsschocks verringert, hieß es von der Saxo Bank.

Die Ölpreise, die als eine Art Barometer für die Lageeinschätzung dienen, geben nach - wohl auch, weil die Straße von Hormus nicht gänzlich unpassierbar zu sein scheint.

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Neue Mitglieder in DAX und Co.

Zum Wochenstart gab es eine Änderung im DAX: Die Aktie von HOCHTIEF ist nun dort vertreten. Für das Papier des Baukonzerns musste die Aktie der VW-Beteiligungsgesellschaft Porsche SE weichen.

Weitere Änderungen gibt es zudem im MDAX und SDAX.

DAX-Rekord zuletzt im Januar

Der Abstand zum Rekordniveau bleibt für den deutschen Aktienmarkt derzeit im Fokus. Am 13. Januar hatte der DAX bei 25.507,79 Punkten ein Allzeithoch markiert. Letztlich war er an diesem Tag bei 25.420,66 Zählern aus dem Handel gegangen, was zudem einen Rekord auf Schlusskursbasis bedeutete.

Carolin Ludwig, Alexandra Hesse, Julia Walter, Claudia Stephan, Redaktion finanzen.net mit Material von dpa-AFX und Dow Jones Newswires