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DAX aktuell

Nahost-Verhandlungen im Blick: DAX steigt über 25.000er-Marke - und fällt dann wieder darunter

22.06.26 10:57 Uhr
BÖRSE AKTUELL: Montag an der Börse Frankfurt - USA und Iran ringen um Einigung - DAX-Anleger agieren vorsichtig | finanzen.net

Zum Start in die neue Woche geht es am deutschen Aktienmarkt einmal mehr volatil zu. Vorgaben aus den USA fehlen feiertagsbedingt, die Verhandlungen mit dem Iran bleiben im Blick.

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Der DAX begann die Sitzung 0,2 Prozent höher bei 25.035,93 Punkten. Nachdem er sich zunächst auf grünem Terrain bewegt, geht es inzwischen an die Nulllinie zurück.
Die runde Marke von 25.000 Zählern bleibt damit im Fokus. Am Freitag hatte der deutsche Leitindex mit zeitweise 25.173 Punkten sogar einen Vorstoß in Richtung Rekordhoch unternommen, war letztlich aber wieder unter die psychologisch wichtige Hürde zurückgekehrt.

US-Vorgaben fehlen nach Feiertag

Da am Freitag in den USA aufgrund eines Feiertages nicht gehandelt wurde, fehlen dem deutschen Aktienmarkt zum Wochenstart die Vorgaben von der Wall Street.

Positive Signale kamen allerdings aus Asien: Dort erholten sich die Indizes am Montag vielfach von anfänglichen Verlusten aufgrund von Anzeichen für Fortschritte in den diplomatischen Bemühungen um ein Ende des Iran-Krieges. Händler beobachten eine Rally bei Technologiewerten, der japanische Nikkei 225 sprang sogar auf ein weiteres Allzeithoch.

Anleger in "Wartestellung für Einigung im Nahen Osten"

Die USA und der Iran hatten sich auf einen Fahrplan geeinigt, innerhalb von 60 Tagen ein endgültiges Friedensabkommen zu erreichen. Auch ein Kommunikationsmechanismus zur sicheren Passage für Handelsschiffe durch die Straße von Hormus soll installiert werden. Die aktuelle Entwicklung sorgte für Beruhigung unter Anlegern, denn zuvor hatte es am Wochenende Meldungen gegeben, wonach der Iran die Gespräche abgebrochen und die Straße von Hormus gesperrt habe. Der Ölpreis der Sorte Brent fiel mit den Signalen der Entspannung wieder.

Neue Mitglieder in DAX und Co.

Zum Wochenstart gibt es eine Änderung im DAX: Die Aktie von HOCHTIEF ist ab Montag dort vertreten. Für das Papier des Baukonzerns muss die Aktie der VW-Beteiligungsgesellschaft Porsche SE weichen.
Weitere Änderungen gibt es ab heute zudem im MDAX und SDAX.

DAX-Rekord zuletzt im Januar

Der Abstand zum Rekordniveau bleibt für den deutschen Aktienmarkt derzeit im Fokus. Am 13. Januar hatte der DAX bei 25.507,79 Punkten ein Allzeithoch markiert. Letztlich war er an diesem Tag bei 25.420,66 Zählern aus dem Handel gegangen, was zudem einen Rekord auf Schlusskursbasis bedeutete.

Carolin Ludwig, Alexandra Hesse, Redaktion finanzen.net mit Material von dpa-AFX und Dow Jones Newswires

Bildquellen: Sebastian Kaulitzki / Shutterstock.com, PhotoGranary02 / Shutterstock.com

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