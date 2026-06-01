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Nahost-Verhandlungen im Blick: DAX vor ruhigem Start in neue Woche

22.06.26 08:00 Uhr
BÖRSE AKTUELL: Montag an der Börse Frankfurt - USA und Iran ringen um Einigung - DAX-Anleger warten wohl ab | finanzen.net

Zum Start in die neue Woche dürften sich die Anleger am deutschen Aktienmarkt zunächst zurückhaltend zeigen - zumal Vorgaben vom US-Aktienmarkt fehlen.

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Der DAX war am Freitag mit Verlusten von 0,16 Prozent bei 24.985,82 Punkten ins Wochenende gegangen. Am Montag zeichnet sich laut vorbörslichen Indikationen eine Eröffnung nur knapp unter diesem Niveau ab.
Die runde Marke von 25.000 Punkten dürfte somit weiter in Reichweite bleiben. Am Freitag hatte der deutsche Leitindex mit zeitweise 25.173 Punkten sogar einen Vorstoß in Richtung Rekordhoch unternommen, war letztlich aber wieder unter die runde Marke von 25.000 Punkten zurückgekehrt.

US-Vorgaben fehlen nach Feiertag

Da am Freitag in den USA aufgrund eines Feiertages nicht gehandelt wurde, fehlen dem deutschen Aktienmarkt zum Wochenstart die Vorgaben von der Wall Street.

Positive Signale kommen allerdings aus Asien: Dort erholen sich die Indizes am Montag vielfach von anfänglichen Verlusten aufgrund von Anzeichen für Fortschritte in den diplomatischen Bemühungen um ein Ende des Iran-Krieges. Händler beobachten eine Rally bei Technologiewerten, der japanische Nikkei 225 springt sogar auf ein weiteres Allzeithoch.

Anleger in "Wartestellung für Einigung im Nahen Osten"

Der technische Analyst Christoph Geyer vermutet die Marktteilnehmer in "Wartestellung für eine Einigung im Nahen Osten". Nach dem Auftakt der Gespräche zwischen den USA und dem Iran in der Schweiz auf der Ebene der Verhandlungsführer soll es unmittelbar im Anschluss weitere Beratungen auf Arbeitsebene geben. Ziel sei es, wie im Rahmenabkommen vorgesehen, innerhalb von 60 Tagen ein "finales Abkommen" zu erreichen, hieß es in der Nacht in einer gemeinsamen Erklärung der Vermittler Katar und Pakistan. Die Ölpreise bleiben derweil auf ihrem tiefsten Niveau seit Kriegsbeginn.

Marktexperte Stephen Innes verweist auf Kommentare eines Händlers von Goldman Sachs über immens hohe Leerverkäufe in Öl-Futures. Diese Wetten auf fallende Kurse sprechen mit Blick auf die Friedensverhandlungen für echten Optimismus.

Neue Mitglieder in DAX und Co.

Zum Wochenstart gibt es eine Änderung im DAX: Die Aktie von HOCHTIEF ist ab Montag dort vertreten. Für das Papier des Baukonzerns muss die Aktie der VW-Beteiligungsgesellschaft Porsche SE weichen.
Weitere Änderungen gibt es ab heute zudem im MDAX und SDAX.

DAX-Rekord zuletzt im Januar

Der Abstand zum Rekordniveau bleibt für den deutschen Aktienmarkt derzeit im Fokus. Am 13. Januar hatte der DAX bei 25.507,79 Punkten ein Allzeithoch markiert. Letztlich war er an diesem Tag bei 25.420,66 Zählern aus dem Handel gegangen, was zudem einen Rekord auf Schlusskursbasis bedeutete.

Carolin Ludwig, Alexandra Hesse, Redaktion finanzen.net mit Material von dpa-AFX und Dow Jones Newswires

Bildquellen: Sebastian Kaulitzki / Shutterstock.com, PhotoGranary02 / Shutterstock.com

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