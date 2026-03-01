DAX23.937 +2,3%Est505.832 +2,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,1900 +3,3%Nas22.696 +1,4%Bitcoin60.888 +3,3%Euro1,1656 +0,2%Öl91,60 +2,0%Gold5.192 +0,9%
DAX aktuell

Nahostkonflikt im Fokus: DAX erholt sich deutlich - Leicht gesunkene Ölpreise hellen Stimmung auf

10.03.26 09:33 Uhr
BÖRSE AKTUELL: Dienstag an der Börse Frankfurt - DAX versucht sich an einer Erhohlung - Ölpreis im Fokus | finanzen.net

Der deutsche Leitindex versucht sich am Dienstag an einer Stabilisierung. Grund dafür sind leicht sinkende Ölpreise.

Nachdem der DAX seine Verluste zum Wocheneinstieg letztlich reduzieren konnte, eröffnete er die Dienstagssitzung 2,04 Prozent fester bei 23.886,38 Punkten. Im Anschluss kann er seine Gewinne zeitweise ausbauen und über der Marke von 23.900 Punkten notieren.

Energiepreise im Fokus

Bei leicht gesunkenen Ölpreisen dürfte sich der DAX am Dienstag jedoch zunächst weiter von seinem jüngsten Tief erholen.
Am Montagmorgen war der DAX im Zuge des über das Wochenende eher noch zugespitzten Iran-Kriegs und der Rally von Öl- und Erdgaspreisen zunächst auf 22.927 Punkte abgetaucht. Der Schock nach dem Wochenende hielt aber nur eine halbe Stunde an, dann suchten einige Anleger wieder schrittweise ihre Chance.

Die Panik am Energiemarkt sei so schnell verflogen, wie sie aufgetaucht sei, kommentierte Stephen Innes von SPI Asset Management. Getrieben worden sei die Erholung von den klassischen Schlagzeilen bis hin zur Aussicht auf ein baldiges Kriegsende, die US-Präsident Trump gegeben hat.

Wenn der Krieg tatsächlich schneller beendet werden könne als bislang erwartet, werde die geopolitische Risikoprämie am Ölmarkt rasend schnell abgebaut, so Innes. Anstelle weiter das "Kein-Ende-in-Sicht"-Szenario zu verfolgen, starte bereits der "Frontrun auf das Finale".

DAX-Rekord zuletzt im Januar

Am 13. Januar hatte der DAX bei 25.507,79 Punkten ein Allzeithoch markiert und damit erstmals in seiner Geschichte die Schwelle von 25.500 Punkten überschritten. Letztlich war er an diesem Tag bei 25.420,66 Zählern in den Feierabend gegangen, was einen neuen Rekord auf Schlusskursbasis bedeutete.

Redaktion finanzen.net / dpa-AFX / Dow Jones Newswires

Bildquellen: Maksim Kabakou / Shutterstock.com, Stonel / Shutterstock.com

