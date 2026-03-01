DAX23.640 -1,4%Est505.795 -0,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,0300 -3,1%Nas22.716 +0,1%Bitcoin60.146 -1,2%Euro1,1553 ±-0,0%Öl97,38 +4,0%Gold5.167 +0,2%
Ölpreise steigen wieder: DAX tiefer erwartet -- Verluste in Asien -- RWE mit Gewinnrückgang -- Zalando wächst kräftig und kauft eigene Aktien zurück -- BMW mit Umsatz- und Gewinnrückgang
Gold und US-Dollar: Warum steigt der Dollar, wenn der Goldpreis fällt?
10 wichtige Fakten zur Börse am Donnerstag - Zahlen von BMW, Zalando und RWE, Ballard Power-Aktie mit Bilanz im Blick
DAX aktuell

Nahostkonflikt im Fokus: Ölpreise steigen erneut - DAX mit Verlusten erwartet

12.03.26 07:55 Uhr
BÖRSE AKTUELL: Donnerstag an der Börse Frankfurt - DAX mit erneutem Rückschlag erwartet - Ölpreise steigen | finanzen.net

Für den deutschen Leitindex dürfte es am Donnerstag weiter abwärts gehen. Im Fokus stehen erneut die steigenden Ölpreise.

Der DAX hatte am Vortag schlussendlich 1,37 Prozent auf 23.640,03 Zähler verloren und dürfte auch am Donnerstag weiter nachgeben.

Steigende Ölpreise belasten erneut

Wieder stark gestiegene Ölpreise werfen den zuletzt stabilisierten DAX am Donnerstag deutlich zurück. Das bisherige Tief seit Beginn des Iran-Kriegs lag am Montag bei 22.927 Punkten auf dem Niveau vom Mai vergangenen Jahres.

Zu Wochenbeginn war am Energiemarkt regelrechte Panik ausgebrochen. Der Preis für ein Fass (159 Liter) Rohöl der Nordsee-Marke Brent war mit fast 120 Dollar auf das höchste Niveau seit 2022 gestiegen. Nach einer zwischenzeitlichen Beruhigung am Ölmarkt mit einem Rückgang unter die Marke von 90 Dollar kostet Brent-Öl am Donnerstagmorgen nun wieder rund 100 Dollar je Barrel.

Der Iran nimmt immer stärker die Energiewirtschaft in der Golfregion ins Visier. Mit den Attacken will die Regierung in Teheran die Kosten für eine Fortsetzung des Krieges in die Höhe treiben. US-Präsident stellt zwar seit Tagen ein baldiges Ende des Krieges in Aussicht. Noch scheinen die Kapazitäten des Regimes in Teheran aber zumindest ausreichend für schmerzhafte Präzisionsschläge.

Der Energiemarkt bleibt das Zünglein an der Waage für die Konjunktur- und Inflationssorgen der Anleger im Zuge des Krieges. Ein Anstieg des Ölpreises um 15 Dollar je Barrel erhöhe den Verbraucherpreisindex der Eurozone um 0,3 Prozentpunkte, hatte RBC-Analystin Anke Reingen jüngst vorgerechnet.

DAX-Rekord zuletzt im Januar

Am 13. Januar hatte der DAX bei 25.507,79 Punkten ein Allzeithoch markiert und damit erstmals in seiner Geschichte die Schwelle von 25.500 Punkten überschritten. Letztlich war er an diesem Tag bei 25.420,66 Zählern in den Feierabend gegangen, was einen neuen Rekord auf Schlusskursbasis bedeutete.

Redaktion finanzen.net / dpa-AFX

Bildquellen: thodonal88 / Shutterstock.com, Pavel Ignatov / Shutterstock.com

