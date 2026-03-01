DAX23.561 -1,7%Est505.758 -1,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,0800 -0,3%Nas22.697 ±0,0%Bitcoin60.067 -0,2%Euro1,1597 -0,1%Öl91,41 ±0,0%Gold5.189 ±0,0%
DAX aktuell

Nahostkonflikt und Ölpreise bleiben Top-Thema: DAX fällt wieder deutlich zurück

11.03.26 09:55 Uhr
BÖRSE AKTUELL: Mittwoch an der Börse Frankfurt - DAX nach Erholung wieder abgeschlagen | finanzen.net

Nach der kurzen Erholung am Dienstag knickt der deutsche Leitindex zur Wochenmitte wieder ein. Die Ölpreise bleiben das "Zünglein an der Waage".

Der DAX eröffnete die Sitzung nach seiner deutlichen Vortageserholung 1,02 Prozent niedriger bei 23.725,21 Punkten. Danach bleibt das Börsenbarometer auf rotem Terrain.

Bodenbildung beim DAX könnte noch dauern

Laut den Experten der Helaba ist es noch zu früh, um auf nachhaltige Kursgewinne zu setzen. Nach Meinung des Experten Jochen Stanzl von der Consors Bank handelte es sich bei dem Vortagsplus nur um eine "technische Erholung", die noch keinen neuen Trend begründe. Mit einer belastbaren Bodenbildung rechnet er im besten Falle in ein bis zwei Wochen.

Ölpreise bleiben Hauptbelastungsfaktor

Der Energiemarkt bleibt weiter das Zünglein an der Waage für die Konjunktur- und Inflationssorgen der Anleger im Zuge des Iran-Kriegs. Wie das "Wall Street Journal" berichtet, plant die Internationale Energieagentur (IEA) offenbar die größte Freigabe von Ölreserven ihrer Geschichte, um die Preisturbulenzen zu beruhigen. Auch darin sieht Stanzl aber nur eine "Lösung auf Zeit".

Zuletzt hatte sich die Lage jedoch bereits merklich entspannt nach regelrechter Panik am frühen Montag.

DAX-Rekord zuletzt im Januar

Am 13. Januar hatte der DAX bei 25.507,79 Punkten ein Allzeithoch markiert und damit erstmals in seiner Geschichte die Schwelle von 25.500 Punkten überschritten. Letztlich war er an diesem Tag bei 25.420,66 Zählern in den Feierabend gegangen, was einen neuen Rekord auf Schlusskursbasis bedeutete.

Redaktion finanzen.net / dpa-AFX / Dow Jones Newswires

Bildquellen: Stonel / Shutterstock.com, thodonal88 / Shutterstock.com

