DAX aktuell

Das Auf und Ab beim deutschen Leitindex setzt sich auch zur Wochenmitte fort. Schwache Vorgaben und eine wichtige anstehende Bilanz sorgen für Anspannung.

Der DAX bleibt weiter im Schaukelmodus: Nach einem Kursplus am Vortag ging es am Mittwoch zunächst abwärts - der Leitindex stieg mit einem Abschlag von 0,23 Prozent bei 24.345,32 Punkten in den Handel ein. Im weiteren Verlauf dreht er ins Plus und kann die Gewinne etwas ausbauen.

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KI-Rally pausiert vor Quartalszahlen von NVIDIA

Die Anleger warten gespannt auf die Zahlen des KI-Riesen NVIDIA, die nun am Abend nach Handelsschluss anstehen. "Wenn NVIDIA enttäuscht, könnte es ungemütlich werden", sagte Marktexperte Maximilian Wienke vom Broker Etoro. NVIDIA sei längst kein normales Unternehmen mehr, sondern der zentrale Taktgeber des globalen KI-Booms.

Die Erwartungen sind wie immer hoch. In der Vorwoche hatten NVIDIA-Aktien einen Rekord erreicht - nach einer 44-Prozent-Rally vom Jahrestief Ende März. Seitdem hat die KI-Rally aber eine kleine Pause eingelegt.

US-Senat will im Iran-Krieg mehr mitreden

Mit Unterstützung von vier Republikanern hat der US-Senat für eine stärkere Kontrolle der Kriegsführung im Iran gestimmt. Erstmals votierte die Kammer mehrheitlich für ein Gesetz, das dem Kongress mehr Mitsprache im Kriegsfall zuspricht. Wie der Senat mitteilte, ging die Abstimmung 50 zu 47 aus. Doch selbst wenn beide Kammern für die Resolution stimmen sollten, könnte Präsident Donald Trump noch sein Veto einlegen.

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DAX-Rekord zuletzt im Januar

Der Abstand zum Rekordniveau bleibt am deutschen Aktienmarkt bestehen. Am 13. Januar hatte der DAX bei 25.507,79 Punkten ein Allzeithoch markiert. Letztlich war er an diesem Tag bei 25.420,66 Zählern aus dem Handel gegangen, was zudem einen Rekord auf Schlusskursbasis bedeutete.

Carolin Ludwig, Claudia Stephan, Alexandra Hesse, Redaktion finanzen.net mit Material von dpa-AFX und Dow Jones Newswires