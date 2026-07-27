Neue Angriffe des Iran lassen Ölpreise steigen: DAX vor rotem Handelsstart
Neuerliche Angriffe des Iran im Konflikt mit den Vereinigten Staaten dürften am Mittwoch die Kurse am deutschen Aktienmarkt belasten.
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Der DAX hatte am Dienstag noch 0,41 Prozent stärker bei 25.464,01 Punkten geschlossen und sich damit wieder ein weiteres Stück seinem Allzeithoch genähert. Am Mittwoch dürfte er jedoch die Richtung wechseln: In vorbörslichen Indikationen steht das deutsche Börsenbarometer zeitweise 0,6 Prozent tiefer.
Damit droht der DAX wieder in die Handelsspanne der vergangenen Wochen zurückzufallen, aus der es am Montag nach oben ausgebrochen war.
Iran greift wieder US-Truppen an
Erstmals seit dem vorläufigen Stopp der US-Angriffe auf Ziele im Iran haben Teherans Streitkräfte nach Darstellung des US-Militärs mehrere ballistische Raketen auf US-Truppen im Nahen Osten abgefeuert. Alle Geschosse seien abgefangen worden, teilte das US-Regionalkommando Centcom auf der Plattform X mit, ohne Angabe des Ziels der Angriffe. Das ließ die Preise für Öl und Gas am Mittwoch wieder steigen.
US-Notenbank Fed entscheidet am Abend über Leitzins
Daneben rückt die Sitzung der US-Notenbank in den Blick. Auf der zweiten Zinssitzung der US-Notenbank Fed unter dem neuen Vorsitzenden Kevin Warsh wird an diesem Mittwoch erneut keine Änderung beim Leitzins erwartet. Ökonomen rechnen überwiegend damit, dass die US-Notenbanker den Leitzins zum fünften Mal in Folge in der Spanne von 3,50 bis 3,75 Prozent halten werden. Zuletzt hatte die Fed im Dezember den Leitzins angehoben.
Tech-Schwergewichte aus den USA öffnen die BücherZudem werfen die erwarteten Quartalsberichte weiterer US-Schwergewichte aus dem Techsektor ihre Schatten voraus. So öffnen am Mittwoch nach Handelsschluss an den US-Börsen Microsoft und Meta ihre Bücher und informieren über die Geschäftsentwicklung im zurückliegenden Jahresviertel.
Auch hierzulande geht die Bilanzsaison zur Wochenmitte mit voller Fahrt weiter: Unter anderem hat die Deutsche Bank bereits am Morgen ihre Bücher geöffnet und mit einem Gewinn auf Rekordniveau überrascht.
DAX-Rekordhoch zuletzt Anfang Juli
Das jüngste Allzeithoch des deutschen Leitindex stammt vom 6. Juli und liegt bei 25.900,10 Indexpunkten. Mit dem Schlusskurs von 25.817,89 Zählern ging der DAX auch auf dem höchsten Stand aller Zeiten an diesem Tag in den Feierabend.
Carolin Ludwig, Redaktion finanzen.net mit Material von dpa-AFX und Dow Jones Newswires
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