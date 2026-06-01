DAX aktuell

Eskalation zwischen den USA und dem Iran, steigende Zinsen, Aussicht auf höhere Inflation - all dies trieb Anleger am Donnerstag in Frankfurt um.

Der DAX startete knapp im Plus und blieb zunächst er in der Nähe der Nulllinie. Im Verlauf schwankte er zwischen Gewinnen und Verlusten, bevor er letztlich marginale 0,06 Prozent höher bei 24.209,71 Punkten in den Feierabend ging.

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Die wieder zunehmenden Spannungen in Nahost, hinterfragte hohe KI-Bewertungen und die steigenden Zinsen blieben im Fokus der Anleger.

Iran-Krieg spitzt sich weiter zu

Belastend wirkten die verstärkten militärischen Angriffe zwischen den USA und dem Iran. Die USA erklärten, sie hätten mehrere militärische Ziele im Iran angegriffen, woraufhin Teheran Vergeltungsschläge gegen US-Stützpunkte und Verbündete im Nahen Osten durchführte. US-Präsident Donald Trump hatte die Angriffe angekündigt mit dem Ziel, den Druck auf den Iran zu verstärken.

Am Nachmittag verschärfte sich der Druck: "Die USA werden den Iran heute Nacht 'sehr hart' treffen", schrieb Trump auf seiner Online-Plattform Truth Social. "In nicht allzu ferner Zukunft werden wir die Insel Kharg und andere wichtige Öl-Infrastrukturstandorte einnehmen und die vollständige Kontrolle über ihre Öl- und Gasmärkte übernehmen", fügte er hinzu.

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EZB entscheidet über Leitzins

Der Rat der Europäischen Zentralbank (EZB) hat heute über das künftige Niveau der Leitzinsen im Euroraum entschieden. Die Währungshüter zogen den Leitzins um 0,25 Prozent auf 2,25 Prozent an. Experten hatten dies im Vorfeld bereits erwartet. Es ist die erste Zinsänderung seit einem Jahr und die erste Zinserhöhung seit September 2023.

Währungshüter kappen BIP-Prognose - Inflation dürfte weiter anziehen

Die Volkswirte der Europäischen Zentralbank (EZB) und der Euroraum-Notenbanken haben ihre Prognosen für die Entwicklung der Inflation im Euroraum 2026 und 2027 angehoben und zugleich ihre Prognosen für das Wirtschaftswachstum gesenkt. Wie die EZB im Rahmen ihrer vierteljährlichen Projektionen mitteilte, rechnen die Experten in ihrem Basisszenario nun für 2026 mit einem Anstieg der Verbraucherpreise um 3,0 Prozent, nachdem es im März noch 2,6 Prozent gewesen waren. Die Prognosen für 2027 und 2028 wurden mit 2,3 (2,0) und 2,0 (2,1) Prozent angegeben. Für die Kerninflation werden Raten von 2,5 (2,3), 2,5 (2,2) und 2,2 (2,1) Prozent erwartet. Die EZB strebt mittelfristig Preisstabilität an, die sie bei einer Inflationsrate von glatt 2 Prozent gegeben sieht.

Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) wird laut den Projektionen um 0,8 (0,9), 1,2 (1,3) und 1,5 (1,4) Prozent steigen.

DAX-Rekord zuletzt im Januar

Der Abstand zum Rekordniveau wird für den deutschen Aktienmarkt derzeit nicht kleiner. Am 13. Januar hatte der DAX bei 25.507,79 Punkten ein Allzeithoch markiert. Letztlich war er an diesem Tag bei 25.420,66 Zählern aus dem Handel gegangen, was zudem einen Rekord auf Schlusskursbasis bedeutete.

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Carolin Ludwig, Alexandra Hesse, Martina Köhler, Julia Walter, Redaktion finanzen.net mit Material von dpa-AFX und Dow Jones Newswires