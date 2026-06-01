DAX aktuell

Der Konflikt zwischen den USA und Iran schaukelt sich angesichts neuer gegenseitiger Angriffe weiter hoch und lässt Anleger vorsichtig agieren.

Der DAX stieg 0,04 Prozent höher bei 24.205,16 Punkten in den Donnerstagshandel ein. Im weiteren Verlauf hält er sich in einer engen Seitwärtsrange auf.

Wer­bung Wer­bung

Die wieder zunehmenden Spannungen in Nahost, hinterfragte hohe KI-Bewertungen und die Aussicht auf steigende Zinsen sollte die Anleger Vorsicht walten lassen.

Iran-Krieg spitzt sich weiter zu

Belastend wirken die verstärkten militärischen Angriffe zwischen den USA und dem Iran. Die USA erklärten, sie hätten mehrere militärische Ziele im Iran angegriffen, woraufhin Teheran Vergeltungsschläge gegen US-Stützpunkte und Verbündete im Nahen Osten durchführte. US-Präsident Donald Trump hatte die Angriffe angekündigt mit dem Ziel, den Druck auf den Iran zu verstärken.

Laut dem Marktbeobachter Thomas Altmann von QC Partners glaubt aber kaum jemand an eine langfristige erneute Eskalation. "Alle gehen davon aus, dass sich Donald Trump während der heute beginnenden Fußball-Weltmeisterschaft als Friedenspräsident inszenieren will", kommentierte der Experte am Morgen.

Wer­bung Wer­bung

Weil aber ohne eine Vereinbarung die wichtige Ölpassage, die Straße von Hormus, weiter kaum passierbar bleiben dürfte - und der Iran sogar die vollständige Sperrung der Meerenge erklärte -, ziehen in der Folge die Ölpreise auch wieder an, was wiederum Inflationsbefürchtungen hervorruft. Am Vortag waren neue Inflationszahlen aus den USA zwar weitgehend wie erwartet ausgefallen, sie zeigten damit aber auch das erwartet weiter zu hohe Niveau im Vergleich zum Inflationsziel der US-Notenbank. Neue Hinweise werden später am Tag von den Produzentenpreisdaten erwartet.

EZB entscheidet über Leitzins

Der Rat der Europäischen Zentralbank (EZB) entscheidet heute über das künftige Niveau der Leitzinsen im Euroraum. Experten erwarten eine Anhebung des Leitzins um 25 Basispunkte auf 2,25 Prozent. Es wäre die erste Zinsänderung seit einem Jahr und die erste Zinserhöhung seit September 2023. Die Erwartung stützt sich auf den starken Anstieg der Energiepreise im Gefolge des Iran-Kriegs und der damit einhergehenden Sperrung der Straße von Hormus.

Arnaud Mares von der Citigroup rechnet damit, dass der Fokus von Anlegern darauf liegt, welche Signale hinsichtlich künftiger geldpolitischer Schritte gegeben werden. Die US-Bank hält aktuell an ihrer Erwartung für Juli einer zweiten Zinserhöhung in Folge fest.

Wer­bung Wer­bung

DAX-Rekord zuletzt im Januar

Der Abstand zum Rekordniveau wird für den deutschen Aktienmarkt derzeit nicht kleiner. Am 13. Januar hatte der DAX bei 25.507,79 Punkten ein Allzeithoch markiert. Letztlich war er an diesem Tag bei 25.420,66 Zählern aus dem Handel gegangen, was zudem einen Rekord auf Schlusskursbasis bedeutete.

Carolin Ludwig, Alexandra Hesse, Redaktion finanzen.net mit Material von dpa-AFX und Dow Jones Newswires