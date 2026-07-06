Neue Bestmarken: DAX schließt nach Rekordjagd wenig verändert - 26.000-Punkte-Marke im Visier

DAX aktuell

17:42

Nachdem der deutsche Leitindex am Donnerstag, Freitag und auch heute neue Rekordstände erreicht hat, ging es in langsamem Tempo zur Seite.

• Analysten zweifeln an der Nachhaltigkeit des aktuellen Aufschwungs, da der Markt überkauft ist und die Umsätze schwach bleiben.

• Der DAX erreichte bei 25.900 Punkten einen neuen Rekord, bewegt sich jedoch nach Gewinnmitnahmen nahe der Nulllinie und bleibt volatil.

Der DAX begann die Woche 0,13 Prozent höher bei 25.811,90 Punkten. Danach setzte sich das Börsenbarometer etwas nach oben ab und erreichte bei 25.900,10 Zählern einen neuen Rekordstand. Damit nahm er sogar die 26.000er-Marke ins Visier. Im Tagesverlauf bewegte sich der DAX nach zeitweiligen Gewinnmitnahmen schlussendlich nahe der Nulllinie.

Schlussendlich gewann er leichte 0,15 Porzent auf 25.817,89 Punkte.

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DAX-Rekordlauf in der vergangenen Woche

Am Freitag hatte der DAX letztlich um 0,78 Prozent auf 25.779,31 Indexpunkte zugelegt und damit so hoch wie nie zuvor geschlossen. Zuvor hatte er im Handelsverlauf zudem bei 25.826,78 Zählern eine neue Bestmarke erreicht.

Ausbruch nach oben nicht nachhaltig?

So mancher Analyst zweifelt daran, dass der Höhenflug weiter gehen wird. Charttechniker Christoph Geyer sprach von einem inzwischen überkauften Markt, während Marktanalyst Jochen Stanzl von der Consorsbank auf die zuletzt "relativ schwachen Umsätze" verwies. Diese setzten ein Fragezeichen hinter der Nachhaltigkeit des DAX-Ausbruchs.

Gesunde Vorgaben vom S&P 500 ex KI: Exportlastiger DAX profitiert von steigender Marktbreite

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Die steigende Marktbreite weg von den wenigen KI-Aktien kommt indes gut an. Besonders der exportlastige DAX-Index folgt den gesunden Vorgaben des S&P 500 ex KI-Aktien. Marktteilnehmer beobachten diesen genau, da die großen Indizes allesamt durch die enorme Gewichtung der KI-Aktien verzerrt sind.

Allerdings sei die jüngste Erholung in den Sektoren Gesundheitswesen, Industrie und Finanzen "noch nicht genug, um eine gesunde Rotation auszurufen", meint Marktstratege Stephen Innes von SPI Asset Management: "Eine echte Rotation ist, wenn Kapital von einem Teil des Marktes in einen anderen fließt, ohne die Möbel zu verrücken. Was wir letzte Woche sahen, fühlte sich eher so an, als ob alle gleichzeitig einen überfüllten Raum verlassen und hoffen, dass der Flur breit genug ist".

Entspannung im Geopolitik-Konflikt: Ölpreis gibt nach angekündigter OPEC-Fördererhöhung nach

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Etwas ruhiger ist es um den Iran-US-Krieg geworden. Beim Öl schlagen mittlerweile sogar wieder OPEC-Meldungen durch. So gibt der Ölpreis nach der Ankündigung, die Fördermenge erneut zu erhöhen, nach.

Carolin Ludwig, Alexandra Hesse, Melanie Schürmann, Benedict Kurschat, Evelyn Schmal, Redaktion finanzen.net mit Material von dpa-AFX und Dow Jones Newswires