Neue Bestmarken: DAX weiter auf Rekordjagd - 26.000-Punkte-Marke im Visier

DAX aktuell

10:53

Nachdem der deutsche Leitindex am Donnerstag und Freitag neue Rekordstände erreicht hat, geht es in langsamem Tempo weiter nach oben und zu neuen Hochs.

• Die deutsche Regierung hat ein Reformpaket beschlossen, das ab 2027 kleine und mittlere Einkommen steuerlich entlasten soll, während die nächsten politischen Schritte den Haushalt 2027 betreffen.

• Die Börse wird derzeit durch KI-Euphorie, Konjunkturoptimismus und positive Kurserholungen in Asien gestützt, wobei schwächere US-Arbeitsmarktdaten die Zinserwartungen beeinflussen.

• Der DAX erreichte am letzten Handelstag der Woche ein neues Allzeithoch von 25.826,78 Punkten und schloss bei 25.779,31 Punkten, was auf einen positiven Börsenmonat Juli hindeutet.

Der DAX begann die Woche 0,13 Prozent höher bei 25.811,90 Punkten. Danach setzt sich das Börsenbarometer etwas nach oben ab und erreicht bei 25.900,10 Zählern einen neuen Rekordstand. Damit nimmt er nun sogar die 26.000er-Marke ins Visier.

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DAX-Rekordlauf in der vergangenen Woche

Am Freitag hatte der DAX letztlich um 0,78 Prozent auf 25.779,31 Indexpunkte zugelegt und damit so hoch wie nie zuvor geschlossen. Zuvor hatte er im Handelsverlauf zudem bei 25.826,78 Zählern eine neue Bestmarke erreicht.

Analyst sieht kein Ende des Halbleiterzyklus

Hinsichtlich der jüngsten Schwäche der KI-Werte, die sich nach fulminanten Rallys vor allem im US-Halbleiterindex SOX und dem koreanischen KOSPI bemerkbar macht, gibt der JPMorgan-Stratege Mislav Matejka derweil Entwarnung. Er geht davon aus, dass der Rückschlag als Chance zum Einstieg gesehen wird.

Für den Halbleiterzyklus sei kein nahes Ende in Sicht, schrieb er. Nennenswerte neue Kapazitäten gebe es vermutlich nicht vor 2028. Allgemein sieht Matejka die anstehende Berichtssaison als Stütze für die Aktienmärkte.

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Die Sorgen vor einer Tech-Blase hält die Helaba ebenfalls für aktuell noch nicht angebracht. "Das aus unserer Sicht wichtigste Indiz für eine Überhitzung, nämlich eine extrem hohe Bewertung, ist im Technologiesektor derzeit nicht zu beklagen", schrieb der Experte Markus Reinwand. Gewinnwachstum sei aber nicht überall einfach fortzuschreiben und es wäre auch ungewöhnlich, wenn es bei einer technologischen Revolution nicht zu Überinvestitionen kommen würde.

Kaum Impulse von Konjunkturseite zu erwarten

Was Konjunktursignale betrifft, hat die neue Woche kaum Höhepunkte zu bieten. Neue Impulse "vor dem Sommerloch", wie es die Commerzbank beschrieb, könnten in den USA am Montag vom ISM-Index für den Dienstleistungssektor ausgehen. Unternehmensseitig ist die Agenda eher geprägt von Hauptversammlungen, bevor Mitte Juli dann von US-Banken die Berichtssaison eingeläutet wird.

Carolin Ludwig, Alexandra Hesse, Redaktion finanzen.net mit Material von dpa-AFX und Dow Jones Newswires