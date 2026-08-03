Neue Entspannung im Iran-Konflikt lässt Ölpreise sinken: DAX dürfte sich weiter dem Rekordhoch nähern

DAX aktuell

03.08.26 08:04 Uhr

Stark gesunkene Ölpreise dürften den DAX am Montag weiter sein Rekordhoch ansteuern lassen. Womöglich sind bereits zum Handelsstart neue Höchststände drin.

• US-Präsident Trump kündigte eine Einigung zur vollständigen Entwaffnung der Hamas im Gazastreifen an, was zunächst die Ölpreise beeinflusste, aktuell aber wieder über 90 Dollar pro Barrel steigen lässt.

• Die positive Marktstimmung wird durch die gute Berichtssaison und das erhöhte Gewinnwachstum in den USA und Europa getragen, wobei die Risikobereitschaft zugenommen hat.

• Der DAX schloss mit einem minimalen Plus von 0,07 % bei 25.629,24 Punkten, nachdem er kurzzeitig fast sein Rekordhoch von 25.891,51 Punkten erreichte.

Am Freitag ging der DAX mit einem winzigen Plus von 0,07 Prozent bei 25.629,24 Punkten ins Wochenende, nachdem er im Handelsverlauf zeitweise bis auf 25.891,51 Zähler gestiegen war und damit fast sein Rekordhoch erreicht hatte. Zum Start in die neue Woche dürfte der deutsche Leitindex nun einen neuen Versuch unternehmen, dieses zu knacken: In vorbörslichen Indikationen zeigt sich der DAX zeitweise rund ein Prozent höher bei 25.895 Punkten - und damit nur wenige Zähler unter dem bisherigen Rekordstand von 25.900 Zählern Anfang Juli.

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Ölpreise geben nach - Angeblich neue Verhandlungen zwischen den USA und Iran

Mitte Juli war der DAX bis auf rund 24.650 Punkte zurückgefallen, nachdem die Vereinigten Staaten den Iran wieder verstärkt angegriffen hatten und der Ölpreis der Nordseesorte Brent zeitweise wieder über die Marke von 100 US-Dollar gestiegen war. Da US-Präsident Donald Trump am Wochenende neue Gespräche mit dem Iran angekündigt und gleichzeitig einen Großangriff abgesagt hatte, gaben die Ölpreise zum Wochenauftakt kräftig nach. Dadurch schwinden Inflationsängste und auch Sorgen vor steigenden Leitzinsen.

US-Präsident Donald Trump will den seinen Worten nach größten Angriff des US-Militärs "seit dem Zweiten Weltkrieg" vorerst abgesagt haben, um neuen Verhandlungen mit dem Iran eine Chance zu geben. Die Gespräche sollen am Montagnachmittag stattfinden, wie Trump ankündigte. Es blieb zunächst unklar, wo die Verhandlungen geführt werden sollen, wie lange sie dauern dürften und wer genau daran beteiligt sein wird. Aus dem Iran gab es in der Nacht zunächst keine Bestätigung für geplante Gespräche.

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Berichtssaison verläuft bislang positiv

Bislang mehrheitlich positiv aufgenommene Unternehmenszahlen in der Berichtssaison sowie eine weltweite Erholung von KI-Aktien könnten den DAX auch in der neuen Börsenwoche stützen. Starke Zahlen großer Technologieunternehmen hatten zuletzt das Vertrauen in die massiven Investitionen in künstliche Intelligenz (KI) wieder gestärkt. "Eine Flut überwiegend positiver Quartalszahlen sorgt derzeit für Rückenwind und überlagert die geopolitischen Sorgen zumindest vorübergehend. Die Berichtssaison könnte den Märkten eine neue Navigationsroute weisen und den Investoren den zuletzt verloren geglaubten Kompass zurückgeben", sagte Marktanalyst Timo Emden von Emden Research laut dpa-AFX.

Die Hoffnung auf weiterhin überwiegend gute Bilanzen könnten in der neuen Woche zahlreiche Unternehmen unter Beweis stellen. Allein aus dem 40 Werte umfassenden deutschen Leitindex DAX stehen in dieser Woche bei rund der Hälfte der Unternehmen Quartalszahlen zur Veröffentlichung an, angefangen mit Bayer, Continental, Fresenius Medical Care (FMC) und Zalando am Dienstag.

DAX-Rekordhoch zuletzt Anfang Juli

Das jüngste Allzeithoch des deutschen Leitindex stammt vom 6. Juli und liegt bei 25.900,10 Indexpunkten. Mit dem Schlusskurs von 25.817,89 Zählern ging der DAX auch auf dem höchsten Stand aller Zeiten an diesem Tag in den Feierabend.

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Carolin Ludwig, Alexandra Hesse, Redaktion finanzen.net mit Material von dpa-AFX und Dow Jones Newswires