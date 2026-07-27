Neue Rekorde zum Wochenstart? DAX bleibt am Montag in Sichtweite des Allzeithochs

DAX aktuell

10.08.26 15:24 Uhr

Der DAX bleibt zum Wochenstart nahe seinem Rekordhoch. Darauf richtet sich zudem der Anlegerblick.

• Gute Konjunkturdaten aus China und Europa, sowie eine stabile deutsche Industrieproduktion und Exportzahlen, deuten auf eine Erholung hin, während der US-Arbeitsmarktbericht die Erwartungen enttäuschte und die Fed-Politik beeinflusst.

• Der Ölpreis bleibt ein Unsicherheitsfaktor, da die Gespräche zwischen den USA und dem Iran zur Wiederöffnung der Straße von Hormus fragil sind, was die Energiepreise und die globale Konjunktur beeinflusst.

• Der DAX stieg am Freitag um 0,69 % auf 26.319,45 Punkte und übertraf vorübergehend das Rekordhoch von über 26.400 Punkten, unterstützt durch positive US-Arbeitsmarktdaten.

Der DAX hat den Montagshandel 0,16 Prozent höher bei 26.360,44 Punkten eröffnet und zeigt sich weiter freundlich. Damit behält der Leitindex sein Rekordhoch vom Freitagnachmittag zu Wochenbeginn im Visier.

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Fokus bleibt auf Ölpreisen und Iran-Konflikt

Trotz höherer Ölpreise präsentieren sich die Aktienmärkte in Japan und Südkorea am Montag robust.

US-Präsident Donald Trump hat sich inmitten eines bislang ausgebliebenen diplomatischen Durchbruchs mit dem Iran zur Wiedereröffnung der Straße von Hormus gelassen gegeben. "Es wird sich regeln. Es regelt sich immer. Es ist wie eine Schachpartie", sagte der US-Präsident laut "Axios" über das Hin und Her mit dem Iran.

Neue DAX-Rekorde voraus?

Der JPMorgan-Anlagestratege Mislav Matejka bleibt derweil optimistisch ("bullisch") für Aktien und rechnet mit weiteren Höchstständen. Das solide Fundament der Ergebnisentwicklung sowie die alles andere als übertriebene Positionierung der Anleger federten den Markt immer wieder gegen Schocks von der Geopolitik oder Inflationssorgen ab, so Matejka.

Am Dienstag, den 04.08.2026, ging der DAX mit einem Schlussstandrekord von 26.202,35 Zählern aus der Sitzung, das letzte Intra-Day-Allzeithoch wurde am vergangenen Freitag bei 26.445,18 Punkten erzielt.

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Verschnaufpause in der Bilanzsaison

In der Bilanzsaison geht es auch am Montag etwas ruhiger zu als während des Großteils der vergangenen Woche. Im Wochenverlauf ist diesbezüglich aber wieder mit deutlicheren Impulsen zu rechnen.

Claudia Stephan, Melanie Schürmann, Redaktion finanzen.net mit Material von dpa-AFX und Dow Jones Newswires