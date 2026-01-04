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Neue Woche, neue Verluste: DAX mit roten Vorzeichen - 22.000-Punkte-Marke rückt näher

30.03.26 10:04 Uhr
BÖRSE AKTUELL: Montag an der Börse Frankfurt - DAX setzt Verlustserie fort - 22.000-Punkte-Marke im Blick | finanzen.net

Für den deutschen Leitindex geht es auch am Montag erneut abwärts. Dabei ist ein neues Zwischentief seit April 2025 möglich.

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Der DAX begann die verkürzte Handelswoche 0,39 Prozent niedriger bei 22.213,86 Punkten. Danach reduzierten sich die Verluste etwas, er bleibt aber auf negativem Terrain. Vor den Osterfeiertagen könnten sich die Umsätze in Grenzen halten, da am kommenden Freitag sowie Montag an der Frankfurter Börse nicht gehandelt wird.

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22.000-Punkte-Marke könnte im Verlauf fallen

Mit den Abgaben begibt er sich nochmals näher heran an die Marke von 22.000 Punkten, die vor einer Woche schon einmal getestet wurde. Unter 21.863 Punkten würde der DAX auf ein Tief seit dem Zollschock im April 2025 fallen. Sein Minus seit dem Zwischenhoch von Ende Februar wächst auf etwa 13 Prozent an.

Geopolitik bewegt weiter den Markt

Laut der Commerzbank gibt es im Iran-Krieg auch zu Beginn der fünften Kriegswoche "keine Atempause". Die USA und Israel setzen ihre massiven Angriffe fort, ohne dass es einen ernsthaften diplomatischen Lösungsansatz gibt. Der Iran wirft Trump vor, Verhandlungsbereitschaft nur zu signalisieren, aber heimlich eine Bodenoffensive vorzubereiten. US-Präsident Donald Trump räumt dem Iran noch eine Woche Zeit ein, um die für den weltweiten Öl- und Gashandel so wichtige Straße von Hormus freizugeben.

Ölpreise bleiben der Gradmesser

Auch am derzeit maßgeblichen Ölmarkt zeichnet sich vor diesem Hintergrund keine Entspannung ab. Ein Barrel der Nordseesorte Brent mit Auslieferung im Mai stieg in der Nacht auf Montag um bis zu vier Prozent auf fast 117 Dollar. Damit näherte sich der Ölpreis wieder dem vor drei Wochen erreichten Zwischenhoch von 119,50 Dollar. Er bleibt damit der wichtigste Gradmesser für die Inflations- und Konjunktursorgen der Anleger. Verbraucherpreisdaten aus Deutschland und Belgien könnten daher am Montag Bedeutung zukommen.

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Claudia Stephan, Alexandra Hesse, Redaktion finanzen.net mit Material von dpa-AFX und Dow Jones Newswires

Bildquellen: thodonal88 / Shutterstock.com, Stonel / Shutterstock.com