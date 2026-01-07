DAX aktuell

Nachdem der Erholungsversuch des Leitindex am Montag noch abgebrochen wurde, wagte der DAX am zweiten Handelstag der Woche einen neuen Anlauf.

Der DAX hat zur Eröffnung des XETRA-Haupthandels am Dienstag um 0,76 Prozent auf 24.815,22 Punkte zugelegt und arbeitete sich weiter nach oben - zeitweise über die psychologisch wichtige Marke von 25.000 Zählern. Schlussendlich dann gewann er 1,5 Prozent auf 24.995,81 Punkte.

Wer­bung Wer­bung

Erneuter Erholungsversuch am Dienstag

Der DAX unternahm heute einen neuerlichen Erholungsversuch. Gute Vorgaben stützten dabei - sowohl in den USA als auch in großen Teilen Asiens hatten grüne Vorzeichen das Bild geprägt. Die Anleger waren insgesamt vor allem bei Tech-Werten wieder risikobereiter.

Sommer-Blues an der Börse

Trotz der Kursgewinne pendelt der DAX seit mehr als zwei Wochen zwischen etwa 24.600 und 25.200 Punkten auf und ab. "Der deutsche Aktienindex befindet sich in einer trendlosen Verfassung", konstatierte die Landesbank Helaba. "Der DAX fällt ins Sommerloch", schrieb Analyst Jochen Stanzl von der Consorsbank. Der Sommer-Blues habe die Börse erfasst, die Kursschwankungen ließen nach und die Handelsumsätze gingen zurück.

Situation im Nahen Osten bleibt Belastungsfaktor

Derweil bleibt die Lage im Nahen Osten fragil. Iran weist eine internationale Beteiligung an der Minenräumung in der Straße von Hormus entschieden zurück. Vizeaußenminister Kasem Gharibabadi erklärte auf der Plattform X, der von Frankreichs Präsident Emmanuel Macron vorgeschlagene Einsatz mit Partnerstaaten verstoße gegen das bestehende Rahmenabkommen. Dieses sehe vor, dass die Verantwortung für die Minenräumung ausschließlich beim Iran liege, so der Vizeminister.

Wer­bung Wer­bung

DAX-Rekord zuletzt im Januar

Der Abstand zum Rekordniveau bleibt für den deutschen Aktienmarkt derzeit im Fokus. Am 13. Januar hatte der DAX bei 25.507,79 Punkten ein Allzeithoch markiert. Letztlich war er an diesem Tag bei 25.420,66 Zählern aus dem Handel gegangen, was zudem einen Rekord auf Schlusskursbasis bedeutete.

Claudia Stephan, Melanie Schürmann, Alexandra Hesse, Redaktion finanzen.net mit Material von dpa-AFX und Dow Jones Newswires