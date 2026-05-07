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Neuer Anlauf voraus: DAX am Dienstag mit erneutem Erholungsversuch

30.06.26 09:36 Uhr
BÖRSE AKTUELL: Neuer Anlauf nach Rückschlag: Greifen die DAX-Bullen wieder an? | finanzen.net

Nachdem der Erholungsversuch des Leitindex am Montag noch abgebrochen wurde, wagt der DAX am zweiten Handelstag der Woche einen neuen Anlauf.

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Der DAX hat zur Eröffnung des XETRA-Haupthandels am Dienstag um 0,76 Prozent auf 24.815,22 Punkte zugelegt und arbeitet sich weiter nach oben.

Erneuter Erholungsversuch am Dienstag

Der DAX unternimmt heute einen neuerlichen Erholungsversuch. Gute Vorgaben dürften dabei stützen - sowohl in den USA als auch in großen Teilen Asiens hatten grüne Vorzeichen das Bild geprägt. Die Anleger waren insgesamt vor allem bei Tech-Werten wieder risikobereiter.

Situation im Nahen Osten bleibt Belastungsfaktor

Derweil bleibt die Lage im Nahen Osten fragil. Iran weist eine internationale Beteiligung an der Minenräumung in der Straße von Hormus entschieden zurück. Vizeaußenminister Kasem Gharibabadi erklärte auf der Plattform X, der von Frankreichs Präsident Emmanuel Macron vorgeschlagene Einsatz mit Partnerstaaten verstoße gegen das bestehende Rahmenabkommen. Dieses sehe vor, dass die Verantwortung für die Minenräumung ausschließlich beim Iran liege, so der Vizeminister.

DAX-Rekord zuletzt im Januar

Der Abstand zum Rekordniveau bleibt für den deutschen Aktienmarkt derzeit im Fokus. Am 13. Januar hatte der DAX bei 25.507,79 Punkten ein Allzeithoch markiert. Letztlich war er an diesem Tag bei 25.420,66 Zählern aus dem Handel gegangen, was zudem einen Rekord auf Schlusskursbasis bedeutete.

Claudia Stephan, Melanie Schürmann, Redaktion finanzen.net mit Material von dpa-AFX und Dow Jones Newswires

Bildquellen: Stonel / Shutterstock.com, Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

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