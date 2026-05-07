DAX aktuell

Nachdem der Erholungsversuch des Leitindex am Montag noch abgebrochen wurde, dürfte der DAX am zweiten Handelstag der Woche einen neuen Anlauf wagen.

Der DAX hatte seine Gewinne am Vortag nicht verteidigen können und war 0,18 Prozent niedriger bei 24.626,89 Zählern aus dem Handel gegangen.

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Erneuter Erholungsversuch am Dienstag

Der DAX dürfte am Dienstag einen neuerlichen Erholungsversuch unternehmen. Indikationen deuten bereits auf ein Plus von 0,6 Prozent auf 24.778 Punkte hin. Gute Vorgaben dürften den Handelsauftakt stützen - sowohl in den USA als auch in großen Teilen Asiens hatten grüne Vorzeichen das Bild geprägt. Die Anleger waren insgesamt vor allem bei Tech-Werten wieder risikobereiter.

Situation im Nahen Osten bleibt Belastungsfaktor

Derweil bleibt die Lage im Nahen Osten fragil. Iran weist eine internationale Beteiligung an der Minenräumung in der Straße von Hormus entschieden zurück. Vizeaußenminister Kasem Gharibabadi erklärte auf der Plattform X, der von Frankreichs Präsident Emmanuel Macron vorgeschlagene Einsatz mit Partnerstaaten verstoße gegen das bestehende Rahmenabkommen. Dieses sehe vor, dass die Verantwortung für die Minenräumung ausschließlich beim Iran liege, so der Vizeminister.

DAX-Rekord zuletzt im Januar

Der Abstand zum Rekordniveau bleibt für den deutschen Aktienmarkt derzeit im Fokus. Am 13. Januar hatte der DAX bei 25.507,79 Punkten ein Allzeithoch markiert. Letztlich war er an diesem Tag bei 25.420,66 Zählern aus dem Handel gegangen, was zudem einen Rekord auf Schlusskursbasis bedeutete.

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Claudia Stephan, Melanie Schürmann, Redaktion finanzen.net mit Material von dpa-AFX und Dow Jones Newswires