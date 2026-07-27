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DAX aktuell

Neuer Rekord-Schlussstand: DAX geht mit Gewinnen ins Wochenende

Neuer Rekord-Schlussstand: DAX geht mit Gewinnen ins Wochenende

Der DAX legte am Freitag zu und rückte erneut näher an sein jüngstes Rekordhoch heran. Obwohl es nicht für ein neues Allzeithoch reichte, verbuchte er dennoch eine neue Bestmarke.

Werte in diesem Artikel
Rohstoffe
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News | Analysen

Am letzten Tag der Woche konnte der DAX zum Start 0,56 Prozent auf 26.445,99 Punkte zugewinnen und zog im weiteren Handel zeitweise über die Marke von 26.500 Zählern an. Zwar kam er von seinem Tageshoch zurück, dennoch erreichte er zum Handelsende bei 26.440,31 Punkten ein neues Hoch auf Schlusskursbasis (+0,53 Prozent).

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DAX-Rekord im Fokus

Am Mittwoch hatte der DAX zuletzt einen Allzeithoch auf Intraday-Basis verzeichnet, als er bis auf 26.573,60 Zähler stieg.

Ausbleibende Fortschritte bei Straße von Hormus stören nicht

Dass es zwischen den USA und dem Iran bislang weiterhin nicht zu einer Einigung gekommen ist, schien die Stimmung nicht allzu sehr zu trüben. "Die Aktienmärkte verzeihen die ausbleibenden Fortschritte in der Straße von Hormus weiterhin", schrieb Portfoliomanager Thomas Altmann von QC Partners. "Der Glaube an eine schnelle Lösung und eine schnelle Öffnung der Straße von Hormus ist weiterhin da. An den Börsen wird die Zukunft gehandelt. Und die wird aktuell deutlich positiver gemalt als die Gegenwart". Die Ölpreise sind derweil kaum verändert.

US-Daten nehmen Furcht vor Zinserhöhung

Da nach den Verbraucherpreisen in den USA nun am Donnerstag auch von den Erzeugerpreisen kein Störfeuer kam, verstärken Anleger Wetten, dass die US-Notenbank im September von einer Zinserhöhung absehen wird. Diese Annahme stützt die zinssensiblen Technologiewerte - und trieb am Donnerstagabend die US-Indizes und am heutigen Freitag die südkoreanische und die japanische Börse nach oben.

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Carolin Ludwig, Melanie Schürmann, Redaktion finanzen.net mit Material von dpa-AFX

Bildquellen: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com, Maksim Kabakou / Shutterstock.com

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